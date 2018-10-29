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Почему Полоцк и Новополоцк вчера остались без воды и света?

30.10.2018 07:32 — Разное | Партизан  
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На линии электропередачи мощностью 110 киловольт, которая подает электроэнергию в Полоцк и Новополоцк, упала одна из опор. Местные электросети перешли на резервное питание. Водо-, электро- и теплоснабжение планировали восстановить к 18.00. На месте происшествия работают специалисты, передает БЕЛТА.



— К шести часам вечера электроснабжение большей части потребителей города Новополоцка восстановлено. Без электроэнергии остаются 8 трансформаторных подстанций. Подразделения филиала "Полоцкие электрические сети" переведены на усиленный режим, — сообщили gorod214.by в Витебскэнерго.

Позже энергетики сообщили, что по состоянию на 19:00 все потребители Новополоцка обеспечены электроснабжением. Создана комиссия для расследования причин произошедшего. По итогам работы комиссии будет опубликовано официальное заявление.

Первые сообщения о проблемах с электричеством в городе появились около 15:10. Жители города стали сообщать об остановившихся трамваях и светофорах, которые не работают. Не работали банкоматы и некоторые магазины. 

 
 
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На линии электропередачи мощностью 110 киловольт, которая подает электроэнергию в Полоцк и Новополоцк, упала одна из опор. Местные электросети перешли на резервное...
 
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