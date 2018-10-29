|
Почему Полоцк и Новополоцк вчера остались без воды и света?
На линии электропередачи мощностью 110 киловольт, которая подает электроэнергию в Полоцк и Новополоцк, упала одна из опор. Местные электросети перешли на резервное питание. Водо-, электро- и теплоснабжение планировали восстановить к 18.00. На месте происшествия работают специалисты, передает
— К шести часам вечера электроснабжение большей части потребителей города Новополоцка восстановлено. Без электроэнергии остаются 8 трансформаторных подстанций. Подразделения филиала "Полоцкие электрические сети" переведены на усиленный режим, — сообщили
Позже энергетики сообщили, что по состоянию на 19:00 все потребители Новополоцка обеспечены электроснабжением. Создана комиссия для расследования причин произошедшего. По итогам работы комиссии будет опубликовано официальное заявление.
Первые сообщения о проблемах с электричеством в городе появились около 15:10. Жители города стали сообщать об остановившихся трамваях и светофорах, которые не работают. Не работали банкоматы и некоторые магазины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На линии электропередачи мощностью 110 киловольт, которая подает электроэнергию в Полоцк и Новополоцк, упала одна из опор. Местные электросети перешли на резервное...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)