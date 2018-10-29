Почему Полоцк и Новополоцк вчера остались без воды и света?









gorod214.by в Витебскэнерго. — К шести часам вечера электроснабжение большей части потребителей города Новополоцка восстановлено. Без электроэнергии остаются 8 трансформаторных подстанций. Подразделения филиала "Полоцкие электрические сети" переведены на усиленный режим, — сообщилив Витебскэнерго.





Позже энергетики сообщили, что по состоянию на 19:00 все потребители Новополоцка обеспечены электроснабжением. Создана комиссия для расследования причин произошедшего. По итогам работы комиссии будет опубликовано официальное заявление.





Первые сообщения о проблемах с электричеством в городе появились около 15:10. Жители города стали сообщать об остановившихся трамваях и светофорах, которые не работают. Не работали банкоматы и некоторые магазины.