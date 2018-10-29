"Яндекс" запустил в Беларуси карту осадков

Прогноз осадков рассчитывается на два часа вперед по десятиминутным интервалам: можно посмотреть, где будут осадки через десять, двадцать, тридцать минут и так далее. При этом на главной странице сервиса выводятся предупреждения, которые помогают понять прогноз, не открывая карту: "Дождь начнется в течение получаса" или "В ближайшие два часа дождь со снегом не прекратится".





Для предсказания осадков "Яндекс" использует спутниковые снимки, которые получает каждые несколько минут. Обученная нейронная сеть обрабатывает фотографии атмосферы, сделанные из космоса, и предсказывает перемещения областей осадков.





Прямо сейчас жители Беларуси могут увидеть карту осадков в приложении "Яндекс" для iOS и Android и на сайте yandex.ru/pogoda.