Более 33 тыс. белорусов перенесли в прошлом году инсульт

— Чем раньше начинается лечение, тем больше вероятности сохранения жизни и трудоспособности, — подчеркнула Л. Анацкая. — Поэтому так важно, чтобы пациент в течение часа после первых симптомов инсульта обратился за квалифицированной медпомощью. Наилучшие прогнозы обычно у тех больных, помощь которым оказана в течение 4,5 часа с момента случившегося инсульта. К сожалению, своевременно обратившихся белорусов не более 1 % от всего числа пострадавших от инсульта.





Специалист напомнила о первых симптомах инсульта. Это внезапные онемения лица, туловища, рук, ног, внезапные нарушения речи, глотания, координации движений, внезапная головная боль.





78 % случаев инфаркта мозга возникает в возрасте после 65 лет. Максимально риск этой патологии увеличивается после 80 лет. Чаще инфаркт мозга в возрасте до 80 лет случаются у женщин.





Среди факторов, повышающих риск инсульта, медики называют артериальную гипертензию, болезни сердца, наличие искусственных клапанов, сахарный диабет, злоупотребление курением, алкоголем, гиподинамию и другие.







