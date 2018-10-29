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Более 33 тыс. белорусов перенесли в прошлом году инсульт

30.10.2018 07:21 — Разное | Партизан  
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Более 33 тыс. белорусов перенесли в прошлом году инсульт, из них 14,5 % умерло. Об этом сообщила на пресс-конференции ведущий научный сотрудник неврологического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии, главный внештатный специалист по неврологии Минздрава Беларуси Людмила Анацкая.

— Чем раньше начинается лечение, тем больше вероятности сохранения жизни и трудоспособности, — подчеркнула Л. Анацкая. — Поэтому так важно, чтобы пациент в течение часа после первых симптомов инсульта обратился за квалифицированной медпомощью. Наилучшие прогнозы обычно у тех больных, помощь которым оказана в течение 4,5 часа с момента случившегося инсульта. К сожалению, своевременно обратившихся белорусов не более 1 % от всего числа пострадавших от инсульта.

Специалист напомнила о первых симптомах инсульта. Это внезапные онемения лица, туловища, рук, ног, внезапные нарушения речи, глотания, координации движений, внезапная головная боль.

78 % случаев инфаркта мозга возникает в возрасте после 65 лет. Максимально риск этой патологии увеличивается после 80 лет. Чаще инфаркт мозга в возрасте до 80 лет случаются у женщин.

Среди факторов, повышающих риск инсульта, медики называют артериальную гипертензию, болезни сердца, наличие искусственных клапанов, сахарный диабет, злоупотребление курением, алкоголем, гиподинамию и другие.



 
 
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Более 33 тыс. белорусов перенесли в прошлом году инсульт, из них 14,5 % умерло. Об этом сообщила на пресс-конференции ведущий научный сотрудник неврологического отдела...
 
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