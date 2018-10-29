Главный тренер «Реала» отправлен в отставку

Об этом сообщает «Советский спорт».





«Реал» выражает благодарность Хулену Лопетеги и всей его технической команде, приложенным усилиям и проделанной работе и желает им всего наилучшего в профессиональной карьере», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.





Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера «Реала» назначен Сантьяго Солари, ранее работавший с молодежной командой.





Лопетеги возглавил мадридский клуб летом 2018 года. Под его руководством «Реал» набрал 14 очков в десяти матчах чемпионата Испании. В последней встрече национального первенства «сливочные» потерпели разгромное поражение от «Барселоны» (1:5).