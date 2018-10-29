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"Если вам не стыдно, продолжайте!" — болельщики инициировали петицию по смене тренерского штаба "зубров"

30.10.2018 07:11 — Разное | Партизан  
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После 11-го поражения подряд минского "Динамо" в чемпионате КХЛ болельщиками была создана петиция по смене тренерского штаба "зубров".

“Раньше нас, болельщиков, было гораздо больше. Все мы это знаем и понимаем. В связи с 11-ым поражением кряду сил болеть больше,к сожалению, мало у кого осталось. Никакой борьбы в игре на протяжении всего сезона я не видел,как и многие. Лишь маленькие проблески. Может быть проблема и не в ТШ(хотя вероятнее всего в них). В прошлом сезоне мы забивали мало,в этом тоже. Начинаем забивать много шайб,когда нам вогнали полную авоську. Никаких действий и изменений я,к сожалению, не вижу со стороны клуба ХК "Динамо-Мн". Хотелось бы,чтобы эта петиция как-то повлияла на глобальные изменения», – говорится в петиции.

На утро сегодняшнего дня под ней было 77 подписей.

 
 
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После 11-го поражения подряд минского "Динамо" в чемпионате КХЛ болельщиками была создана петиция по смене тренерского штаба "зубров".
 
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