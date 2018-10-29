Клинтон прокомментировала возможность повторно баллотироваться в президенты

Об этом передает Recode.





Вначале, отвечая на вопрос про выборы 2020 года, Клинтон заявила, что не планирует свое участие. Тем не менее, она сообщила, что не готова рассуждать об этом до промежуточных выборов в Конгресс 2018 года.





"Ну, я хотела бы быть президентом. И надеюсь, что в январе 2021 года в Овальном кабинете будет представитель Демократической партии. У нас будет много работы. Но я не готова рассуждать о своем выдвижении в президенты в 2020 году до промежуточных выборов в Конгресс в этом году. Я уверена, что сделаю все, чтобы в 2021 году в Белом доме был президент от Демократической партии", - заявила Клинтон.



