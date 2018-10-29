"Гигиеническая помада - вредная привычка". Чего следует избегать при уходе за кожей осенью?

Бабье лето закончилось, и настало время подумать про уход за кожей в холодный период, чтобы сохранить ее здоровье, красоту и свежесть. Редакция LADY.TUT.BY попросила косметолога поделиться простыми секретами.

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Яна Смирнова — косметолог-эстетист, тренер по гимнастике для лица, работает с темой косметики более семи лет; бьюти-блогер с 30 тысячами подписчиков в Instagram. В своем блоге Яна рассказывает про уход за кожей, натуральную косметику и про составы, которых лучше избегать.

Сделайте пилинг

— Чтобы освободить место для новых баночек на полке, следует в первую очередь обратить внимание на то, как вы ухаживали за кожей в летний период. После воздействия солнечных лучей кожа очень ослаблена. Появляется сухость, гиперпигментация, поэтому осенью стоит восстанавливать кожу сыворотками. Чтобы помочь коже в межсезонный период, выбирайте сыворотки с витаминами, а для увлажнения предпочтительней сыворотки с гиалуроновой кислотой в составе. Кроме того, осень хоть и говорит о наступлении холодов, но в солнечные дни пренебрегать кремом с SPF не стоит.

Осенняя пора — лучшее время для пилингов. Они решают массу задач: увлажняют кожу, улучшают ее тон, временно сужают поры и отшелушивают верхний слой кожи, что уменьшает видимость мимических морщин. Но перед тем как начать использовать пилинги, обязательно подготовьте кожу. Предпилинговый уход включает в себя использование гелей и масок с кислотами.



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Используйте масла

Осенью все средства очищения и ухода должны быть более мягкими. Мы концентрируем свое внимание на увлажнении кожи. Зимой нужно еще больше смягчить очищение и ввести в ежедневный уход защитный крем. Интересный момент: в холодное время года временные рамки питания и увлажнения меняются. Если летом мы утром увлажняли кожу, а на ночь наносили питательный крем, то зимой наоборот: утром — питательный крем, вечером — увлажняющий.

Питательный крем отличается от увлажняющего повышенным содержанием липидов. Если вы ищете 100%-ный питательный крем, то следует обратить внимание на обратные эмульсии. Однако такое средство не подходит обладательницам жирного типа кожи.

Многие девушки предпочитают вместо питательного крема использовать масла. Они подходят всем, но незнание своего типа кожи и свойств масла могут не помочь коже, а лишь навредить. Если постоянно пользоваться исключительно маслом, то высока вероятность иссушить кожу, поэтому масло следует использовать с перерывами либо добавить в вечерний уход за кожей увлажняющий крем. Оптимальный вариант использования масла — 3−4 раза в неделю.



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Зимой масла для ухода за кожей просто необходимы. Для сухого типа незаменимым станет нерафинированное масло ши. Для девушек с жирной кожей подойдут масла виноградной косточки, семян огурца, арбуза, масло жожоба, лесного ореха или рисовых отрубей. Для проблемной кожи — масла черного тмина, таману или лавра, так как они обладают противовоспалительным эффектом. Смесь из нескольких масел обычно более эффективна, чем одно масло в чистом виде.

Есть полезные для кожи масла, которые предпочтительно использовать в холодное время года или в вечернем уходе, так как под воздействием солнца они быстро окисляются. Это масла с высоким содержанием линоленовой и гамма-линоленовой кислот: масло примулы вечерней, черной смородины, бораго и шиповника. Все они подходят для поврежденной, сухой, жирной и возрастной кожи. Наносить масло следует на ночь и хранить в темном месте в холодильнике.

Не пропускайте тонизирование кожи

Стандартная процедура ухода за лицом проходит в три этапа: очищение, тонизирование и увлажнение или питание утром и вечером. В разные времена года эти этапы лишь корректируются: уделяется больше времени на то, что необходимо вашей коже в данный момент.

Утро нужно начинать с умывания. Многие умывают лицо водой, так как думают, что кожа после сна не может быть загрязненной, но это не так, ведь ночью также работают сальные железы и перед сном мы наносим кремы и маски, которые также нужно смывать. Умываться водой могут лишь обладательницы сухой кожи, остальные должны использовать очищающие средства. Утром это должна быть мягкая пенка без SLS, мягкое молочко без ПАВов.

Тонизирование — этап, который пропускает множество женщин. Почему? Считают, что тоники — это бесполезная вещь, оставляющая липкость на лице. И отчасти они правы. Большинство тоников бесполезны. Тонизирующие средства масс-маркета зачастую содержат ПАВы, а именно их мы и должны очистить с кожи после пенки. Также на этикетках тоников редко можно увидеть Ph, а ведь именно восстановление Ph кожи является главной задачей тоника. Если нарушен Ph кожи, то она становится обезвоженной и склонна к преждевременному старению. Следует запомнить и то, что в кислой среде не живет патогенная флора. Тоник может содержать успокаивающие и увлажняющие ингредиенты, но это второстепенные задачи. В составе тонизирующего средства должна быть цветочная вода — гидролат. Все гидролаты имеют слабокислый Ph, а значит, будут закислять кожу.



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Тонизировать кожу нужно всегда после умывания. Умылись — нанесли тоник — сделали маску — умылись — протонизировали кожу — нанесли крем. Если нет тоника, то можно использовать отвары трав, заранее узнав их Ph, или умываться минеральной водой.

Последний этап — это увлажнение и питание кожи. Именно его следует называть уходом, ведь то, что было до этого — простая гигиена. Определенного возраста, когда пора начитать использовать увлажняющий крем, нет, это зависит от состояния кожи. Но если говорить приблизительно, то в 25 лет пора приобрести увлажняющий крем по типу кожи.

Я уже упоминала кислоты, и неслучайно, ведь осенью они — хорошая помощь. Если вы ни разу не пользовались средствами с кислотами в составе, то покупать крем с такими ингредиентами не стоит. Сперва подготовьте кожу, попробуйте гели или маски с кислотой и только потом смело пользуйтесь кремами с такими ингредиентами в составе.

Гигиеническая помада — вредная привычка. Чем чаще вы наносите бальзам, тем меньше губы сами могут поддерживать нужный уровень увлажнения. В первую очередь гигиеническая помада предназначена для защиты губ в холодный период, но прежде чем использовать бальзам, нужно нанести на губы вечером или с утра увлажняющий крем без кислот либо крем для век.

Зайдите в аптеку

Нельзя сказать, что продукты масс-маркета плохие. В этом сегменте можно найти хорошие очищающие средства: мицеллярные воды, гели и пенки для умывания, средства для демакияжа. Кремы из масс-маркета могут дать минимальное увлажнение, однако большинство содержат минеральные масла, демитиколь и базовые средства, но активные компоненты там найти сложно.

Спрос на натуральную косметику растет, и большинство брендов стремятся выпустить на рынок такой продукт. Покупатели должны понимать, что хорошие натуральные масла и компоненты стоят недешево, поэтому и натуральная косметика не будет стоить три копейки. И есть еще один стереотип, что лучше всего покупать косметику в аптеках, мол, она проверена. Но это не совсем так, ведь аптека — это всего лишь еще одна площадка для продажи косметики, и точно так же, как в масс-маркете, там встречаются более удачные продукты и менее удачные.



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Я заметила, что девушки зачастую неверно определяют тип кожи и диагностируют её состояние. Запомните: на сухой коже не бывает воспалений. Сухая кожа очень тонкая, фарфоровая, и первые признаки старения (морщинистый тип) появляются достаточно рано. На такой коже практически не видно пор. Жирная кожа — плотная, на ней как раз отлично видны поры по всему лицу, даже возле ушей. Поры у комбинированного типа кожи отчётливо видны на лбу и носу. Например, у комбинированной кожи может появляется стянутость и шелушение, и кажется, что она сухая, но это значит лишь то, что в данный момент кожа обезвожена. Тип кожи никогда не меняется. Может изменятся ее состояние: уровень увлажненности, появляется шелушение.

Меньше сладостей, больше сна

Состояние кожи зависит от того, что мы едим. Негативно на состояние кожи влияют продукты с высоким гликемическим и инсулиновым индексом: молочные и мучные продукты и сладости.

Вредны для кожи продукты, которые содержат конечные продукты гликации (КПГ). Их легко опознать по бурому цвету: корочка хлеба, картошка с поджарками, ряженка, любимое лакомство на дачах летом — шашлык, когда зарумянивается. КПГ ухудшают качество кожи, особенно заметно это после 35 лет. Кожа становится менее эластичной и более плотной, появляются морщины, пигментация, сосудистые звездочки и т.д.



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На здоровье кожи влияет и сон. Из-за больших нагрузок и огромного количества дел мы ложимся отдыхать ближе к полуночи, а то и позже. Ложиться спать нужно до 11 вечера, так как в это время происходит активное восстановление кожи. Если изменить время сна действительно сложная, а для некоторых невозможная задача, то обеспечьте себе и своей коже хотя бы полную темноту во время ночного отдыха. Только в полной темноте с 12 до 2 часов ночи вырабатывается гормон мелатонин, омолаживающий наш организм.