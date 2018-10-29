В альтернативу Минску. Какие квартиры и почем продают в новостройках столичного пригорода

Столичные застройщики уже подняли цены на новостройки, из-за чего разница квадратного метра в готовой квартире и строящейся практически сравнялись. Это существенно бьет по кошельку тех, у кого на строительство денег было впритык. В альтернативу многие рассматривают пригород, который и к Минску близко, и в цене демократичен.

REALTY.TUT.BY посмотрел, что и почем сейчас можно построить недалеко от столицы.

Фаниполь: ЖК «Янтарь»

В Фаниполе строят новый жилой комплекс под названием «Янтарь». Он будет состоять из двух мапидовских панелек, в каждой по четыре секции. В комплексе предусмотрены своя котельная и артезианская скважина.

Сейчас идут продажи в первом доме, строительство которого планируют завершить в третьем квартале 2019 года. В наличии есть все квартиры — однокомнатные (от 42,5 м²), двухкомнатные (от 55 м²) и трехкомнатные (от 78,5 м²).



Рендер застройщика

В первых двух секциях квартиры подаются уже с отделкой: стены оклеены белыми обоями под покраску, на полу — ламинат, в санузлах — плитка. Будут установлены межкомнатные двери.

— Квартиры продаются через жилищные облигации. Цена квадратного метра в квартирах с отделкой — 880 долларов при 100%-й оплате. Без отделки квадратный метр будет стоить от 840 долларов. В октябре-ноябре идет акция: если жилье покупается с рассрочкой, то цена подниматься не будет, — рассказали в новостройцентре АН «Твоя Столица».

Самая дешевая квартира с отделкой будет стоить 37,4 тысячи долларов при 100%-й оплате.

Второй дом ЖК «Янтарь» будет строиться практически параллельно с первым. Ожидается, что квартиры в нем поступят в продажу ближе к декабрю-январю. Застройщик комплекса — ООО «ЭЛЕДИ Компани», которое входит в состав группы компаний NVV Group.

Колодищи: на улицах Минская и Волмянский шлях

Дом на улице Минской — совместный проект компании «МеталлСтройПрофиль» и УКСа Минского района.

В жилом доме будет пять этажей, пять секций и 90 квартир. Наружные стены — из керамического блока, внутренние несущие — из кирпича. Фасад — из линеарных панелей (вентилируемый фасад).



Изображение: msprofil.by

— В долевое строительство предлагаются студии по 33 квадратных метра, а также однокомнатные (50 м²) и двухкомнатные (71−76 м²) квартиры. Цена квадратного метра при 100% оплате:

— студии — 950 долларов,

— однокомнатные — 910 долларов,

— двухкомнатные — 850 долларов.

Если в рассрочку, то цена квадратного метра в студиях будет стоить 1000 долларов, в «однушках» — 950, в «двушках» — 880.

Самая бюджетная квартира-студию обойдется покупателю в 31,3 тысячи долларов про 100%-й оплате.



Изображение: msprofil.by

Квартиры будут сдаваться с черновой отделкой. Срок ввода дома в эксплуатацию — июль 2019 года.

Еще один объект «МеталлСтройПрофиль» строит на улице Волмянский шлях. Это жилой комплекс, состоящий из трех домов, рассчитанных на 78 квартир. Наружные стены будут из керамического блока, внутренние несущие стены — из кирпича.



Изображение: msprofil.by

В долевое строительство есть однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Цена квадратного метра при 100% оплате:

— однокомнатные площадью 41−45 квадратных метров — 870 долларов,

— двухкомнатные площадью 67−70 квадратных метров — 820 долларов,

— трехкомнатные площадью 86 квадратных метров — 770 долларов.

Самая бюджетная «однушка» при 100%-й оплате будет стоить порядка 35,6 тысячи долларов.

В рассрочку квадратный метр в любой квартире будет дороже на 50 долларов.



Изображение: prometr.by

Сдать весь комплекс планируют в феврале 2019 года.

Атолино

В первом квартале 2019 года в Атолино планируют сдать в эксплуатацию каркасно-блочную новостройку. Дом четырехэтажный, одноподъездный, со встроенными помещениями торгово-общественного назначения. Высота потолков — 2,7 метра. Застройщик — потребительский домостроительный союз «Домостроитель».



Изображение: realt.by

В долевое строительство предлагают одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Квадратный метр в «однушках» (42−44 м²) стоит от 750 долларов, в двухкомнатных квартирах (61 м²) — 700 долларов, в трехкомнатных (95,8 м²) — от 650 долларов (цена по акции — 600 долларов за «квадрат»).

Так, за однокомнатную квартиру придется выложить от 31,5 тысячи долларов.



Изображение: realt.by

Озерцо: ЖК «Озерцо»

В ЖК «Озерцо» распродают последние квартиры в четвертом доме. Остались только «двушки» площадью 62,7 квадратных метра. Цена — 890−940 долларов за «квадрат», в зависимости от этажа и срока ввода в эксплуатацию подъезда.





— В четвертом квартале 2018 года начнутся продажи квартир в пятом (и последнем) доме ЖК «Озерцо». В нем 40 квартир, которые будут продаваться через жилищные облигации, — рассказали в офисе застройщика.



