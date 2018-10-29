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Индекс будущего Беларуси: стабильность превыше всего
Чтобы описать ближайшее будущее страны, Центр новых идей опросил 26 аналитиков и тщательно изучил 20 различных индикаторов. Авторы «Индекса» Рыгор Астапеня и Андрей Казакевич самостоятельно истолковали количественные и качественные показатели, которые указывали на дальнейшие тенденции развития страны. В целом, авторы предполагают, что Беларуси не следует ожидать ни ошеломительного прогресса, ни значительной деградации. Пресловутая белорусская стабильность будет по-прежнему доминировать в экономике, демографии, социальной среде, образовании и государственном управлении.
Как пояснил Рыгор Астапеня изданию «Belarus Digest», Центр новых идей создал Индекс будущего Беларуси, поскольку «многие считают белорусское будущее слишком абстрактным или же воспринимают его исключительно через призму одного человека [президента], хотя на самом деле оно формируется из сложного переплетения долгосрочных тенденций».
Стагнация в экономике и растущий внешний долг
Центр новых идей прогнозирует медленный экономический рост по 1,5% — 3% в год, что на практике означает стагнацию. Средняя зарплата, вероятно, возрастет к 2022 году как минимум до 500 долларов США. Следует напомнить, что в настоящий момент официальная средняя зарплата в Беларуси составляет порядка 422 долларов США. Хорошая новость заключается в том, что верхний потолок роста средней зарплаты сможет достичь 700 долларов США к 2022 году. Это означает, что общенациональная борьба за «пятьсот долларов» для каждого белоруса в конечном счёте увенчается успехом. В то же время внешний долг Беларуси также возрастёт из-за увеличения платежей по нему, и это, безусловно, ухудшит общую экономическую ситуацию в стране.
Прогноз роста средней зарплаты. Источник: ideaby.org
Зависимость от российского рынка сбыта останется одной из главных угроз белорусской экономики из-за вероятности новых торговых войн между Минском и Москвой, а также из-за возросшей зависимости России от последствий экономических кризисов. Доля белорусского экспорта в Россию снизится незначительно, с 44% в 2017 году до 35-40% в 2018-2022 годах. «Индекс будущего» также прогнозирует увеличение числа стран, которые потребляют от 5 % белорусской экспортной продукции, до трёх-пяти. Таким образом, давно провозглашённая стратегия по диверсификации рынка имеет шанс добиться частичного успеха.
Долгая жизнь в маленькой семье
Хотя белорусы, рождённые после 2017 года, будут жить примерно на 10 лет дольше своих родителей, демографическая нагрузка на них также возрастёт. Эксперты прогнозируют медленное снижение населения Беларуси с 9,5 миллионов в 2017 году до 9,25-9,4 миллионов в 2022 году. Таким образом, сегодняшние белорусские малыши, похоже, будут работать дольше своих родителей, чтобы поддерживать перегруженную пенсионную систему.
Что касается социального равенства, то в настоящее время белорусы практически не уступают скандинавам по распределению доходов среди населения, как показывает коэффициент Джини. По мнению экспертов, диспропорция между богатыми и бедными в Беларуси, скорее всего, останется неизменной в ближайшие пять лет.
Прогноз сокращения населения. Источник: ideaby.org
Позиция Беларуси в области гендерного равенства по-прежнему сопоставима с показателями многих западноевропейских стран. В настоящее время Беларусь занимает 26-е место в рейтинге гендерного равенства в мире. Более того, позиция Беларуси может даже улучшиться в ближайшие пять лет.
Хотя белорусские меньшинства (включая сексуальные, религиозные и другие) в настоящее время сталкиваются с препятствиями, они также могут ожидать позитивных изменений. Эксперты предсказывают некоторое улучшение прав меньшинств, хотя их обособленность сохранится.
Сокращение расходов на науку и образование
Расходы на научные исследования и образование, скорее всего, останутся на теперешнем невысоком уровне или же незначительно уменьшатся. В настоящее время Беларусь ежегодно тратит лишь 0,5% своего ВВП на научные исследования и разработки. Для сравнения, Норвегия и Нидерланды тратят порядка 2% своих ВВП. Что касается образовательных расходов, Беларусь выделяет почти столько же в процентном соотношении, сколько и Германия, однако в ближайшие годы финансирование образования сократится.
Эксперты прогнозируют, что ещё несколько белорусских ВУЗов смогут войти в топ-500 лучших университетов по рейтингу QS World University. На сегодняшний день лишь Белорусский государственный университет размещается в топ-500, где занимает 334 место. В то же время, несмотря на растущий потенциал белорусских вузов, количество иностранных студентов увеличиться лишь минимально. Очевидно, Беларусь уже полностью исчерпала свой маркетинговый потенциал по привлечению иностранных студентов.
Прогноз для электронного индекса Беларуси. Источник: ideaby.org
Авторы «Индекса будущего» предполагают, что количество патентных заявок останется неизменным или слегка сократится в ближайшие пять лет. Постепенное снижение количества патентных заявок является тревожной тенденцией современной белорусской науки, которая сохранится на ближайшие пять лет. Если в 2008 году белорусские ученые подали 1500 патентных заявок, то в 2017 году – лишь 400, и эта цифра, вероятно, станет ещё меньше.
Непобеждённая коррупция и пассивные граждане
Национальная битва против коррупции, скорее всего, так и не завершится решающей победой. Хотя Беларусь выглядит лучше в международных рейтингах коррупции, чем Россия и Украина, эксперты прогнозируют, что страна не сможет добиться значительного прогресса. Уровень коррупции в Беларуси останется по-прежнему выше, чем в большинстве стран Запада.
Развитие белорусского «электронного правительства» ожидает незначительный прогресс. У Беларуси имеются хорошие международные показатели по количеству услуг электронного правительства в режиме онлайн, а также по качеству телекоммуникационной инфраструктуры. Тем не менее, Беларусь отстаёт от многих развитых стран по доступности электронного правительства для рядовых граждан, во многом из-за недостаточной чиновничьей работы в этом направлении. Таким образом, Беларусь занимает 39-е место в мировом индексе электронного правительства, без существенных перспектив роста в обозримом будущем.
Белорусская национальная идентичность предположительно укрепится, также незначительно улучшатся условия для развития гражданского общества. Пока что белорусский некоммерческий сектор пребывает в сложном положении из-за господствующего авторитарного режима. Поэтому, следует ожидать, что белорусское гражданское общество останется в состоянии пассивности.
В заключение, авторы «Индекса будущего» сделали попытку оценить ближайшую пятилетку страны по долгосрочным тенденциям и ряду количественных показателей. С учетом сценария, по которому белорусский политический режим остаётся в силе, страну ждут лишь незначительные изменения. Центр новых идей предсказывает умеренный экономический рост, возрастание платежей по внешнему долгу, демографический застой, незначительное сокращение расходов на науку и образование, а также медленное развитие гражданского общества.
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Беларусь ожидает застой в экономике и снижение научно-исследовательского потенциала. Зато национальная идентичность укрепится, и положение меньшинств улучшится.
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