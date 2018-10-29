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США отправляют более 5 тыс. военных на границу с Мексикой. Зачем?

30.10.2018 08:21 — Разное | UDF  
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Предполагается, что военнослужащие будут помогать пограничникам. Фото: REUTERS
Пентагон подтвердил планы отправить на границу с Мексикой 5200 военнослужащих на фоне информации о том, что к американской границе движутся уже два каравана мигрантов - из Гондураса и Сальвадора.

"К концу этой недели мы развернем более 5200 солдат на юго-западную границу. Это только начало операции, мы продолжим менять количество военнослужащих", - заявил командующий северного командования вооруженных сил США Терренс О'Шонесси.

По словам генерала, в рамках операции "Верный патриот" военнослужащие отправятся в Техас, Аризону и Калифорнию. В приграничных районах уже размещены более двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии США.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что американские военные готовы встретить "плохих парней", которые направляются в страну в составе колонны мигрантов.

А госсекретарь Майк Помпео пообещал, что караван, идущий через территорию Мексики, ни при каких обстоятельствах не перейдет границу с США.

В настоящее время мигранты находятся на расстоянии примерно 1500 км от границы с США. Они не скрывают, что направляются в США, и заявляют, что бегут от насилия и бедности.

Дональд Трамп еще до избрания президентом выступал против нелегальной миграции, а заняв свой пост, начал реализовывать предвыборные обещания.

США отправляют более 5 тыс. военных на границу с Мексикой. Зачем?

На границе Мексики и Гватемалы в воскресенье произошли столкновения мигрантов с полицией. Фото: REUTERS

Ранее Мексика отправила сотни полицейских к своей южной границе, к которой со стороны Гватемалы приближается пеший караван из Гондураса.

В воскресенье мигранты предприняли попытку прорваться через границу на мексиканскую территорию, в результате произошли столкновения с полицией.

В ходе столкновений ранения получили не только сами мигранты (среди пострадавших были женщины и дети), но и сотрудники гватемальской полиции.

Сообщалось также о гибели одного из мигрантов после попадания в него резиновой пули. Некоторым мигрантам удалось нелегально пробраться на территорию Мексики, в результате полиция задержала около 100 человек.

На фоне происходящего президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил о запуске специальной программы помощи мигрантам, она будет действовать в отношении тех, кто попросил об убежище и готов узаконить пребывание на территории Мексики.

Эти действия были предприняты после того, как президент США Дональд Трамп пообещал задействовать войска для полного закрытия границы с Мексикой. Трамп также обещал сократить помощь тем странам, которые позволят пройти каравану беженцев.

По данным мексиканских властей, в караване мигрантов из Гондураса находятся более 3,6 тыс. человек; около Еще порядка 1,7 тыс. мигрантов попросили о предоставлении им убежища на территории Мексики.

В понедельник стало известно, что в США стартовал еще один караван - на этот раз из Сальвадора, в его состав входят около 150 человек.

 
 
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К американской границе движутся уже два каравана мигрантов - из Гондураса и Сальвадора.
 
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