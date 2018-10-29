"Если на одежде невыводимое пятно - делаю вышивку". Минчанка показывает, как одеваться экологично

Наш проект «Несветский гардероб» , в котором мы рассказывали об интересных образах наших читательниц, немного поменял концепцию. Теперь мы будем заглядывать в гости (и шкафы) к девушкам, которых отличает не только чувство стиля, но и экологичное отношение к моде.

Если вы тоже хотите показать свой гардероб на LADY либо рассказать о ком-то из своих стильных друзей, пишите на lina@tutby.com.

Случайных вещей в гардеробе Юли нет. Все — со смыслом. Она шутит: даже то, что «случайно нашлось под диваном» и осталось в ее шкафу, — не просто так. К наполнению гардероба подходит осознанно: собирает универсальные комплекты и всегда помнит о женщинах, которые за копейки шьют футболки в Бангладеш.

— У меня всегда были сложные отношения с одеждой. К примеру, образы, которые я себе придумывала было тяжело составить из того, что я видела в наших магазинах. Если что-то находила более-менее похожее, оно и стоило недешево. А главное — никогда не было гарантий, что рядом кто-то не пройдет в такой же кофточке, — рассказывает Юля.





На решение своих проблем наткнулась случайно, будучи еще старшеклассницей: зашла в секонд-хенд, что открылся рядом с домом. Оказалось, там немало красивых вещей неплохого качества. И в единственном экземпляре.

— Вокруг секондов, особенно раньше, ходило много слухов. Говорили, например, что вся эта одежда — от мертвых людей. Конечно, меня это немного пугало, но желание выглядеть красиво взяло верх, — вспоминает себя юной собеседница. — С тех пор на шопинг — только в секонды. Новых вещей у меня единицы, да и на это есть свое «оправдание».

Личные модные предпочтения со временем начали дополняться и знаниями. Юля с головой ушла в осознанную моду. То есть такую, в которой за модными луками стоит уважительное и справедливое отношение к людям, животным и окружающей среде.

— Сейчас мне нужны джинсы, а я не могу выбрать подходящие. Дело в том, что довольно много одежды масс-маркета производят в азиатских странах. Люди, в основном женщины, работают там за копейки в жутких, а порой и опасных условиях. Именно это останавливает меня перед покупкой новых вещей с ярлычком «Сделано в Бангладеш», а купить джинсы из Америки или Европы я не могу — дороговато. Секонды здорово выручают: покупая тот же масс-маркет «из вторых рук», я продлеваю жизнь уже выпущенным вещам, — делится опытом Юля.

Бесцельные шатания по магазинам не для Юли. Ее поход за одеждой чаще всего спланирован: если нужны брюки или свитер, к вешалке с платьями она вряд ли завернет.

— Я не хочу покупать лишнее. Обычно я уже представляю, как именно должна выглядеть моя обновка. Нередко беру с собой свои вещи, чтобы прикинуть, как новое будет сочетаться с уже имеющимся, — рассказывает она о своем подходе. — Хотя свой гардероб я не считаю идеальным: есть вещи, которые мало с чем собираются в комплект. Мечтаю, чтобы в моем гардеробе вещи максимально сочетались друг с другом — это тоже важное правило экодружественности.

Подстегивает Юлю и то, что она своими глазами видит, как растет «нарядный» круговорот «купил-поносил-отдал». Она работает в социальном благотворительном проекте «KaliLaska», куда минчане приносят свои вещи, чтобы их передали нуждающимся. Большая часть одежды из «KaliLaska» получает вторую жизнь.

— Наша команда хочет, чтобы люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации, тоже носили хорошие вещи. Именно поэтому нас иногда расстраивает, что минчане приносят мусор, а не одежду. Например, меховую шапку с коконами моли и выцветший пиджак без пуговиц, — рассказывает Юля. — Принося одежду, которую нельзя отстирать и отремонтировать, люди оказывают медвежью услугу. А мы хотим, чтобы наши подопечные тоже одевались красиво и аккуратно.

Около пяти процентов принесенных вещей продается в магазине «KaliLaska», чтобы проект продолжал существовать и у команды была возможность арендовать склад. На складе хранится одежда, которая со временем разъезжается по приютам, домам-интернатам и в семьи с низким достатком.





— Если бы мне сказали в мои 18, когда я поступала в универ, что буду работать продавцом-кассиром в магазине, я бы расстроилась и подумала, что я неудачница. На самом деле нет, — убеждена Юля. — Моя работа в прошлом была связана с коммерцией. Я очень много думала, какой в этом смысл и есть ли он вообще. Я не хочу помогать компаниям зарабатывать больше денег, я хочу делать классные добрые дела. Сейчас я занимаюсь перераспределением одежды между людьми. Для меня это — работа со смыслом, она мне очень нравится.







Фотография Юлиной мамы из архива героини

— Вообще я понимаю, что долго с этой осознанной модой жила неосознанно. Я донашивала вещи в детстве, в юности. Мне очень нравилось у бабушки с верхней полки доставать то, что уже никто не носит. Я до сих пор ношу рубашку то ли моего дяди, то ли моего дедушки. Многое у меня из 80−90-х — от мамы и тети, — рассказывает Юля. — Например, я хожу в джинсовой куртке, которую моя мама носила в свои 18. Сохранилось даже фото в куртке из 1989-го. Куртка долго валялась в моем шкафу, потому что еще пару лет назад она выглядела как не самый красивый привет из 80-х. Джинс хороший, но фасон — странный. В прошлом году ее достала и теперь я «самая модная на районе».

Пришлись по вкусу другие «варенки» из прошлого — юбка и джинсы с высокой талией. Например, одни «ретроджинсы» нашла подруга сестры у себя под диваном, их и отдали любительнице стиля 80-х.

— Сейчас достаю и понимаю — прикольная вещица. Раньше смотрела на высокие мамины джинсы и казалось, что они не очень. Бывало, носила их в школу, потому что хотелось чего-то новенького. Правда, верх всегда прятала под туниками: из-за высокой талии джинсы тогда казались мне колхозными. Но мода циклична: вот сейчас, спустя 30 лет, такие снова на пике популярности, — рассказывает она. — Такое с одеждой часто случается. Хотя есть, конечно, вещи которые мне кажутся ужасными во все времена. К примеру, туфли с длинными носами. (Смеется)





— Эта кофточка из секонда, я купила ее лет пять назад. Вельветовую юбку-карандаш нашла у мамы, — демонстрирует Юля свой новый образ. — Этот комплект люблю дополнять деревянными сережками, которые однажды наша покупательница-рукодельница принесла в «KaliLaska» в поддержку Прутика. Прутик — кот, который живет в магазине с тех пор, как попал в беду и потерял лапку. Вылечили его лекарствами и любовью. Выручка от части проданной бижутерии помогает Прутику и другим котам и собакам. Из бижутерии еще кольцо со мхом, которое я сама сделала. Я люблю «запечатывать» растения в украшения.





По осени девушка дополняет свой образ мокасинами с забавной историей.

— Нашла их в гараже. Они были совершенно новые, но по подошве понятно — сделаны очень давно. Начала копаться в семейной истории и оказалось, что это обувные запасы моей бабушки. Бабушка с дедушкой жили в ГДР, а когда решили вернуться, накупили всего впрок. Обуви было очень много, большинство испортилось. Замшевые мокасины на каучуковой подошве из 1986-го остались. Очень удобные — ношу регулярно.









Точно также от пробабушки перешли в наследство Юле кожаные сандалии на деревянной платформе. Деревянная подошва выточена точно под ступню и пальчики. Этот семейный раритет Юля собирается отреставрировать — такие сегодня не найдешь.

Вообще собеседница предлагает бережно относиться к вещам и не торопиться выбрасывать то, что с дефектами. Почти всегда вещи можно отремонтировать.

— Я так спасла от свалки прекрасный, но прожженный нашейный платок, который принесли нам в «KaliLaska». В принципе его можно было заматывать так, чтобы дырка не была видна, но я перфекционистка и решила вернуть ему адекватный внешний вид. Подрезала, немного распустила нитки — стал как новый, хоть и на несколько сантиметров короче, — делится своими секретами Юля. — Научилась немного вышивать. Если на одежде вдруг появится невыводимое пятно, сделаю какую-то прикольную вышивку. Многие считают, что, если зашиваешь что-то, значит, бедный. Для меня же вещи с такими маленькими деталями более душевные и уникальные.

У каждой новой вещи в юлином гардеробе есть «алиби». Например, майку с «сердечным» принтом она купила в поддержку популярной белорусской музыкальной группы «Разбітае сэрца пацана». И в тему получилось подобрать носки.





— Я очень люблю носки с необычными и веселыми принтами. Долго и бережно их ношу, зашиваю, если нужно, потому что некоторые пары уже точно нигде не найти, — смеется Юля. — В общем к этой детали гардероба я отношусь даже внимательнее, чем к остальным.

— В обращении с одеждой и другими вещами я прошла три ступени собственной эволюции. В какой-то момент я поняла, что дома много барахла и от него нужно избавляться. Избавилась с намерением не нести в дом то, что, на самом деле, не нужно. Тогда я почувстовала, что вышла на какой-то новый уровень сознания, — вспоминает Юля.





— Потом я ограничила себя в покупке новых вещей. Перед любой покупкой десять раз думала, действительно ли мне нужно то, что я собираюсь приобрести. А сейчас я пришла к тому, что жизнь вещи нужно максимально продлевать. Просто выкинуть — не вариант, потому что масштабы проблемы с отходами огромны. Мы сидим в городе, выбрасываем раз в 2−3 дня мусор и не видим горы отходов на свалках, которые растут не только ввысь, но и вширь. Они никуда не исчезают и обрастают, в том числе, и одеждой, которая стала ненужной.

Тем, кто тоже хочет задуматься о круговороте одежды в природе, Юля рекомендует начать с простого. Например, не покупать лишних вещей, не поддаваться на скидки, начать дольше и бережнее носить наряды, правильно за ними ухаживать.

— Быть осознанной в подборе одежды непросто, потому что не все однозначно. Например, просто отказаться от кожи и меха — не выход, ведь им на замену приходит кожзам, который по своей сути — пластик. Со временем он превращается в микропластик и загрязняет водные ресурсы, рыбу и морепродукты, которые попадают на наш стол, — рассуждает Юля. — То же самое и про женщин-швей в Бангладеш, Камбодже, Пакистане: если отказываться от их продукции, то они лишатся основного, пусть и небольшого, заработка. Потому в моде, как и в остальном, главный совет — думайте.