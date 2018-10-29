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Готовим "страшные" блюда на Хеллоуин. Три очень простых рецепта
Хеллоуин — известный белорусам праздник, хоть и не такой популярный, как в некоторых других странах. Вместе с производителем сыра
Рецепт 1. Пицца с пауками и привидениями
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Основу для пиццы намазываем томатной пастой.
2. Трем на терку моцареллу. После этого выкладываем ее на основу поверх томатной пасты. Не забудьте заранее отрезать 6−7 кусочков сыра по длинной грани: они затем понадобятся для вырезания «привидений».
3. Нарезанную соломкой ветчину распределяем на пицце. Затем то же делаем с кукурузой.
4. Почти закончили! Ставим запекаться в духовку: 20 минут, температура — 180 градусов.
5. Пока пицца готовится, можно сделать привидений из сыра и глазки для них — из маслин. Также подготовим части «паучков». «Тельца» — это половинки маслин, и «ножки» — они же, но нарезанные.
6. Как только 20 минут прошли — достаем пиццу из духовки и украшаем ее хеллоуинским декором. Чтобы привидения-моцареллы немного расплавились, поставьте пиццу в духовку еще на 5 минут или в микроволновку, но на меньшее время. Готово!
Рецепт 2. «Глазастые» спагетти
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Мелко нарезаем лук и обжариваем его в сотейнике около 5 минут.
2. Добавляем фарш, солим и перчим по вкусу и тушим до готовности.
3. Пока фарш готовится, делаем соус. Смешиваем томаты и базилик блендером. Тем, кто любит пикантность, в массу можно добавить пару зубчиков чеснока.
4. Готовый соус соединяем с фаршем. Можно еще немного протушить для сочности.
5. Делаем декор: из шариков моцареллы делаем «глазные белки». Зрачками станут маслины. Для самых творческих: остатками томатного соуса можно нарисовать «сосудики» на сыре.
6. Соединяем все части блюда в красивую сервировку.
Рецепт 3. Фруктовые «челюсти»
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Разрезаем яблоки и груши на половинки, аккуратно (чтобы получились неглубокие выемки) вырезаем сердцевины. Затем вырезаем из середины половинок дольки и вынимаем их. У нас получились своеобразные «рты».
2. Смешиваем рикотту, мед и корицу — это начинка.
3. После того как перемешали сладкую массу, начиняем фруктовые заготовки.
4. Ножом колем миндаль, чтобы сделать «зубы».
5. Вставляем кусочки орехов в «рты» и отправляем десерт в духовку запекаться. Лучший вариант — на 10 минут при 180 градусах.
6. Для украшения используем «кровь» — красный джем. Мы взяли вишневый.
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Вместе с сыром Bonfesto мы приготовили три простых блюда, которые стилизовали под хеллоуинский ужин. Попробуете повторить? *Партнерский материал
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