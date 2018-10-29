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Готовим "страшные" блюда на Хеллоуин. Три очень простых рецепта

30.10.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Хеллоуин — известный белорусам праздник, хоть и не такой популярный, как в некоторых других странах. Вместе с производителем сыра Bonfesto предлагаем вам подурачиться в канун Дня Всех Святых и сделать совершенно обычную еду живой и немного страшной. Понравится не только детям, но и взрослым! Причем не только результат, но и процесс.

Рецепт 1. Пицца с пауками и привидениями


Ингредиенты:

  • основа для пиццы (мы брали примерно 25 см в диаметре)
  • сыр моцарелла для пиццы (400 г)
  • ветчина (100 г)
  • консервированная кукуруза (130 г)
  • томатная паста (150 г)
  • маслины без косточек (для украшения)


Приготовление:

1. Основу для пиццы намазываем томатной пастой.


2. Трем на терку моцареллу. После этого выкладываем ее на основу поверх томатной пасты. Не забудьте заранее отрезать 6−7 кусочков сыра по длинной грани: они затем понадобятся для вырезания «привидений».



3. Нарезанную соломкой ветчину распределяем на пицце. Затем то же делаем с кукурузой.


4. Почти закончили! Ставим запекаться в духовку: 20 минут, температура — 180 градусов.


5. Пока пицца готовится, можно сделать привидений из сыра и глазки для них — из маслин. Также подготовим части «паучков». «Тельца» — это половинки маслин, и «ножки» — они же, но нарезанные.


6. Как только 20 минут прошли — достаем пиццу из духовки и украшаем ее хеллоуинским декором. Чтобы привидения-моцареллы немного расплавились, поставьте пиццу в духовку еще на 5 минут или в микроволновку, но на меньшее время. Готово!


А вы знали, что тыква со зловещим лицом и свечой внутри называется «светильником Джека»? Причем изначально в Великобритании их делали из брюквы или репы, потому что эти овощи были дешевыми и доступными. Позже, когда праздник получил распространение в США, брюкву заменили на тыквы, потому что их было проще выращивать в тех краях.

Интересно, что резная тыква использовалась в США как символ и до того, как Хеллоуин стал там популярным. Только смысл был другим: овощ ассоциировался с периодом сбора урожая.

Рецепт 2. «Глазастые» спагетти


Ингредиенты:

  • спагетти (80 г)
  • свиной фарш (300 г)
  • лук (50 г)
  • томаты в собственном соку (400 г)
  • базилик (100 г)
  • моцарелла (2 шарика)
  • масло, соль и перец (по вкусу)


Приготовление:

1. Мелко нарезаем лук и обжариваем его в сотейнике около 5 минут.


2. Добавляем фарш, солим и перчим по вкусу и тушим до готовности.


3. Пока фарш готовится, делаем соус. Смешиваем томаты и базилик блендером. Тем, кто любит пикантность, в массу можно добавить пару зубчиков чеснока.


4. Готовый соус соединяем с фаршем. Можно еще немного протушить для сочности.


5. Делаем декор: из шариков моцареллы делаем «глазные белки». Зрачками станут маслины. Для самых творческих: остатками томатного соуса можно нарисовать «сосудики» на сыре.


6. Соединяем все части блюда в красивую сервировку.


Звучит невероятно, но еще в начале прошлого века Хеллоуин не только ассоциировался с нечистью и «страшными» развлечениями, но и был довольно романтичным праздником, во время которого люди подыскивали себе пару. По крайней мере, американские музейные работники выяснили: образ Амура нередко встречался среди прочей тематической атрибутики.

Сегодня Хеллоуин ассоциируется с традицией, когда ряженные ходят по домам и просят угостить их конфетами. Но так тоже было не всегда. Это «правило» начало укореняться только с начала XX века. Зато уже к середине прошлого столетия традиция стала популярной настолько, что крупные бренды, которые производят шоколад и конфеты, задумались о масштабных рекламных кампаниях к Хеллоуину.

Рецепт 3. Фруктовые «челюсти»


Ингредиенты:

  • 2 яблока и 2 груши (берите покрепче, чтобы держали форму даже после запекания)
  • рикотта (150 г)
  • мед (30 г)
  • корица (15 г)
  • миндаль (для украшения)
  • джем красного цвета (для украшения)


Приготовление:

1. Разрезаем яблоки и груши на половинки, аккуратно (чтобы получились неглубокие выемки) вырезаем сердцевины. Затем вырезаем из середины половинок дольки и вынимаем их. У нас получились своеобразные «рты».


2. Смешиваем рикотту, мед и корицу — это начинка.



3. После того как перемешали сладкую массу, начиняем фруктовые заготовки.


4. Ножом колем миндаль, чтобы сделать «зубы».


5. Вставляем кусочки орехов в «рты» и отправляем десерт в духовку запекаться. Лучший вариант — на 10 минут при 180 градусах.


6. Для украшения используем «кровь» — красный джем. Мы взяли вишневый.


Хеллоуин отмечается в сезон урожая яблок, поэтому многие традиционные домашние угощения на этот праздник делаются из этого фрукта. Например, яблочные ириски и карамель, фрукты с орехами в сиропе. Наш десерт приготовить даже проще, но менее тематическим от этого он не становится.

Еще одно тематическое и традиционное (для Ирландии) блюдо на Хеллоуин — бармбрэк. «Пугающее» название? Не бойтесь! Это всего лишь хлеб с начинкой из изюма. Тесто для выпечки делается слаще, чем для обычного хлеба, а подают бармбрэк к чаю, намазывая на него масло. Его можно также заменить мягким сыром.

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Вместе с сыром Bonfesto мы приготовили три простых блюда, которые стилизовали под хеллоуинский ужин. Попробуете повторить? *Партнерский материал
 
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