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Контрольные ведомства Беларуси и России отмечают недостаточное освоение бюджета СГ‍

30.10.2018 09:14 — Разное | Ежедневник  
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Контрольные ведомства Беларуси и России отмечают недостаточное освоение бюджета СГ‍

фото: belnovosti.by

Бюджет Союзного государства (СГ) Беларуси и России за прошлый год по доходам исполнен на 100,9%, по расходам – только на 84,6%.

Такие цифры были озвучены председателем Комитета государственного контроля (КГК) Республики Беларусь Леонидом Анфимовым в ходе совместного заседания коллегий КГК РБ и Счетной палаты Российской Федерации, проинформировали в пресс-службе КГК.

На заседании рассматривалась заключение контрольных ведомств об исполнении бюджета СГ за 2017 год.

«На протяжении последних лет складывается положительная тенденция исполнения бюджета по доходам», – заявил глава КГК.

По словам начальника главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Павла Пинчука, профицит бюджета СГ превысил план на 44% и составил 2,7 миллиарда российских рублей. Остатки бюджета возросли на 38%, такая тенденция наблюдается уже с 2012 года.

«Денежные средства, которые могли бы работать на экономику СГ, заморожены долгие годы», – сказал представитель ведомства.

 
 
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Бюджет Союзного государства (СГ) Беларуси и России за прошлый год по доходам исполнен на 100,9%, по расходам – только на 84,6%.
 
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