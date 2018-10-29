ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

17 пьяных водителей задержали сотрудники ГАИ Могилевщины за выходные

30.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

17 пьяных водителей задержали сотрудники ГАИ Могилевщины за выходныеЗа выходные дни 27 и 28 октября сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Могилевской области выявили 1029 нарушений Правил дорожного движения.

Как сообщила специалист отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Кристина Котова, 17 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, задержаны и отстранены от управления. 115 водителей превысили установленную скорость.

— Инспекторами ГАИ оштрафованы 286 пешеходов-нарушителей, 166 из которых – за неиспользование фликеров в темное время суток. 20 нарушений ПДД допущено возчиками гужевого транспорта и велосипедистами, — рассказала Кристина Котова.

За два выходных дня по области зарегистрировано 50 ДТП с механическими повреждениями транспорта, 26 из них — в Могилеве.

mogilevnews.by

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За выходные дни 27 и 28 октября сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Могилевской области выявили 1029 нарушений Правил дорожного движения. Как
 
Новости дня
Новости разные
 
Со счетов Каддафи пропали миллиарды евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2018
Навiны Палесся
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика