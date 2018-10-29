17 пьяных водителей задержали сотрудники ГАИ Могилевщины за выходные

За выходные дни 27 и 28 октября сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Могилевской области выявили 1029 нарушений Правил дорожного движения.

Как сообщила специалист отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Кристина Котова, 17 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, задержаны и отстранены от управления. 115 водителей превысили установленную скорость.

— Инспекторами ГАИ оштрафованы 286 пешеходов-нарушителей, 166 из которых – за неиспользование фликеров в темное время суток. 20 нарушений ПДД допущено возчиками гужевого транспорта и велосипедистами, — рассказала Кристина Котова.

За два выходных дня по области зарегистрировано 50 ДТП с механическими повреждениями транспорта, 26 из них — в Могилеве.