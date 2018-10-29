Выше, дальше, сильнее, быстрее. Мстиславчане приняли участие в финале «Школиады-2018»

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На прошлой неделе в Республиканском центре олимпийской подготовки по лёгкой атлетике прошли финальные соревнования среди детей и подростков по лёгкой атлетике «Школиада-2018». Участие в них приняли учащиеся 6 класса ГУО «СШ №2 г. Мстиславля» Эдуард Афанасьев и Ксения Автухова.





Уже в четвёртый раз реализуется этот важный проект. Участие в нём принимают школьники 5-6 классов. Значимость «Школиады» невозможно переоценить, ведь это своеобразный мостик от проекта «300 талантов для Королевы», в котором принимают участие дети 1-4 классов, к первым юношеским чемпионатам страны. «Школиада» даёт возможность мальчикам и девочкам, которые учатся в 5-6 классах, получать соревновательный опыт, улучшать свои результаты, развивать способности в том или ином виде лёгкой атлетики, потому что участники борются как в индивидуальных видах, так и в многоборье, а также на каждом из них лежит ответственность за команду.

В рамках соревнований школьникам необходимо было выполнить 4 упражнения: бег на 60 м, прыжок в длину с разбега, метание теннисного мяча с места и бег на 800 м (мальчики) и 500 м (девочки).

Чтобы попасть в финал, ребятам предстояло много потрудиться. Соревнования проходили в три этапа.

Вначале нужно было показать отличные результаты среди всех сверстников на районном уровне, затем пройти жёсткий отбор из более 100 участников в областных соревнованиях.

Два дня в столице были очень насыщенными. Поэтому ребят постоянно подбадривали фокусники и алхимик. А праздничную атмосферу создавали сказочные герои из сказки «Алиса в стране чудес». Это помогало справиться с волнением и получить положительные эмоции.

— Я впервые участвовала в соревнованиях такого уровня. Мне всё понравилось, — делится впечатлениями Ксения. — Мне удалось показать хороший результат, и я этому очень рада. А ещё у меня появились новые друзья.

Эдуард тоже рад этой поездке. Он и раньше выступал на соревнованиях областного уровня, но дойти до финала удалось только сейчас.

— Новые друзья, новые впечатления, радость от хороших результатов — это стимул ещё больше тренироваться и добиваться новых побед, — рассказал Эдуард. — Возможно, в этот раз не всё получилось, но я старался. Мы же выступали не только за себя, но и представляли всю область. Все приезжали побеждать, слабых участников не было.

Наши земляки не стали победителями, но получили большой опыт. И стоит надеяться, что в следующий раз они преодолеют любые препятствия и достигнут своей цели.

По завершении всех видов программы была долгожданная церемония награждения, где все участники получили фирменные медали, сертификаты и подарки с символикой «Школиады», которые будут напоминать им о чудесном приключении и о ярких моментах борьбы.

Юные спортсмены уехали довольными и счастливыми. Они увезли домой отличные результаты, хорошие впечатления, красивые медали и классные подарки!