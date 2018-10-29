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Опасные и неопасные родинки. Новый метод исследования освоили в Центре красоты и здоровья в Гродно

30.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Подозрительную родинку врач-дерматолог, вооружившись специальным прибором – дерматоскопом, не удаляя, проверит прямо на коже. По внешнему виду прибор напоминает фотоаппарат. Процедура простая, безболезненная и безвредная. У нее нет противопоказаний и возрастных ограничений. О сути исследования рассказывает врач-косметолог, дерматовенеролог Центра красоты и здоровья Надежда Праворова. 

 
 
– Методика широко применяется при обследовании изменений кожи, которые могут носить злокачественный характер. Основной предмет исследования – пигментные новообразования кожи, невусы, родимые пятна. Исследование проводим с помощью современного дерматоскопа FotoFinder medicam 1000. Прибор увеличивает образование в 140 раз, благодаря чему можно, не нарушая кожного покрова, просматривать внутрикожные структуры на достаточно глубоком уровне (эпидермис, дерму). Главная задача – распознать, есть ли основания для удаления родинки. Такой способ диагностики имеет высокую степень надежности и позволяет выявлять невидимые глазом малейшие изменения, – рассказывает Надежда Праворова и добавляет, что метод позволяет оценить опасность родинок на ранних стадиях, буквально сразу после их появления. 
 
 
Сама процедура несложная и занимает несколько минут. Снимок и результаты выводятся на монитор, квалифицированный врач сразу дает заключение. Результаты исследования архивируются и сохраняются в личной базе клиента. Это позволяет при очередном визите оценить состояние родинок, проследить динамику их изменения и понять, как действовать дальше: наблюдать, удалять и сделать гистологический анализ или при появлении тревожных симптомов направить пациента на прием к врачу-онкологу. 

 
Врачи подчеркивают, что распознавание на ранней стадии онкологии в 99 процентах обеспечивает благоприятный исход. Так что если появились сомнения, не тяните, приходите на диагностику. 

Опасные и неопасные родинки. Новый метод исследования освоили в Центре красоты и здоровья в Гродно
 
Когда родинку надо показать врачу:
• на теле в большом количестве (более пятидесяти) появились какие-либо кожные образования; 
• изменилась поверхность невуса: исчез кожный рисунок, поверхность стала блестящей, глянцевой или, наоборот, сухой с шелушащимися корочками, есть ощущение мелких узелков, кровоточивость, воспаление;
• изменились очертания, размеры и окраска родинки;
• появился зуд или жжение в области невуса;
• возникли пигментированные или розовые образования (саттелиты) в коже вокруг невуса-меланомы.
 
Медицинский центр красоты и здоровья:
г. Гродно, ул. Кирова, д. 33а, тел. 8 (0152) 77-06-16, 8-029-282-28-22
 
Коммунальное унитарное предприятие «Медицинский центр красоты и здоровья». УНП 500039750 
 
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
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Подозрительную родинку врач-дерматолог, вооружившись специальным прибором – дерматоскопом, не удаляя, проверит прямо на коже. По внешнему виду прибор напоминает...
 
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