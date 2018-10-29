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В Twitter может исчезнуть кнопка «нравится»

30.10.2018 07:42 — Разное | Аргументы и факты  
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В Twitter может исчезнуть кнопка «нравится»
Flickr.com

Сервис микроблогов Twitter может отказаться от кнопки, с помощью которой пользователи отмечают понравившиеся записи, пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя компании Брэндона Боррмана.

В Twitter может исчезнуть кнопка «нравится» Twitter увеличил допустимое количество символов в сообщениях
Ранее СМИ написали, что избавиться от кнопки «нравится» хочет гендиректор Twitter Джек Дорси, который «не является ее поклонником». В пресс-службе сервиса, комментируя публикации, заявили, что постоянно переосмысливают свою работу, и отметили, что пока не планируют предавать огласке планы по отказу от кнопки.

Боррман уточнил, что Twitter рассматривает такую возможность, но конкретных сроков пока нет. Он подчеркнул, что это не произойдет в ближайшее время.

Twitter – сервис микроблогов, позволяющий публично обмениваться короткими сообщениями. Его ежемесячная аудитория по состоянию на июль составляет 335 миллионов человек.

 
 
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Точных сроков, когда это произойдет, администрация сервиса микроблогов не называет
 
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