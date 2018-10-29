В Twitter может исчезнуть кнопка «нравится»

Сервис микроблогов Twitter может отказаться от кнопки, с помощью которой пользователи отмечают понравившиеся записи, пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя компании Брэндона Боррмана.

Боррман уточнил, что Twitter рассматривает такую возможность, но конкретных сроков пока нет. Он подчеркнул, что это не произойдет в ближайшее время.

Twitter – сервис микроблогов, позволяющий публично обмениваться короткими сообщениями. Его ежемесячная аудитория по состоянию на июль составляет 335 миллионов человек.