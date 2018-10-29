|
В Twitter может исчезнуть кнопка «нравится»
30.10.2018 07:42 — Разное | Аргументы и факты
Сервис микроблогов Twitter может отказаться от кнопки, с помощью которой пользователи отмечают понравившиеся записи, пишет
Боррман уточнил, что Twitter рассматривает такую возможность, но конкретных сроков пока нет. Он подчеркнул, что это не произойдет в ближайшее время.
Twitter – сервис микроблогов, позволяющий публично обмениваться короткими сообщениями. Его ежемесячная аудитория по состоянию на июль составляет 335 миллионов человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Точных сроков, когда это произойдет, администрация сервиса микроблогов не называет
|
Свежие газеты
Архив (Разное)