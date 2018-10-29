В Индонезии на месте крушения Boeing 737 нашли 10 тел погибших

Останки 10 погибших, в том числе тело несовершеннолетнего, были найдены на месте крушения самолета Boeing 737 в Индонезии, сообщает The Straits Times .

Страховая компания Jasa Raharja выплатит семьям жертв авиакатастрофы по 3285 долларов.

Напомним, утром 29 октября самолет Boeing 737 вылетел из Джакарты и через 13 минут после взлета пропал с радаров. Позднее поступило сообщение об обнаружении крупных обломков воздушного судна в море у берегов Западной Явы. Известно, что на борту находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа, все они объявлены погибшими.

Эта катастрофа стала первой с участием нового самолета Boeing 737 MAX 8.