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В Индонезии на месте крушения Boeing 737 нашли 10 тел погибших
30.10.2018 09:48 — Разное | Аргументы и факты
Останки 10 погибших, в том числе тело несовершеннолетнего, были найдены на месте крушения самолета Boeing 737 в Индонезии, сообщает
Страховая компания Jasa Raharja выплатит семьям жертв авиакатастрофы по 3285 долларов.
Напомним, утром 29 октября самолет Boeing 737 вылетел из Джакарты и через 13 минут после взлета пропал с радаров. Позднее поступило сообщение об обнаружении крупных обломков воздушного судна в море у берегов Западной Явы. Известно, что на борту находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа, все они объявлены погибшими.
Эта катастрофа стала первой с участием нового самолета Boeing 737 MAX 8.
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Авиакатастрофа произошла 29 октября
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