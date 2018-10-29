|
В автоаварии погиб композитор Владимир Бородин
30.10.2018 08:51 — Разное | Аргументы и факты
Авария случилась 29 октября. Сын и невестка композитора находятся в тяжелом состоянии в больнице. Композитора похоронят на кладбище в городе Домодедово 31 октября.
Бородин написал много песен, которые в 90-е и 2000-е пели известные эстрадные артисты.
Источник:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария случилась 29 октября. С
|
Свежие газеты
Архив (Разное)