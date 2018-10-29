Трамп рассказал о желании «сразиться» с Клинтон на выборах в 2020 году

Президент США Дональд Трамп сообщил в интервью каналу Fox News , что ему нравится Хиллари Клинтон и он хотел бы посоревноваться с ней на предстоящих выборах главы государства в 2020 году.

«Мне нравятся все они», – сообщил Трамп, подразумевая демократов. «Я не вижу никого, с кем бы я не хотел сразиться на выборах», – добавил политик.

Ранее Клинтон сообщала, что не исключает возможности участвовать в следующих президентских выборах и сделает все возможное, чтобы следующим главой государства стал демократ.

Напомним, на президентских выборах в 2016 году Трамп победил Клинтон.