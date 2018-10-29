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Трамп рассказал о желании «сразиться» с Клинтон на выборах в 2020 году
30.10.2018 08:15 — Разное | Аргументы и факты
Joshua Roberts /
Президент США Дональд Трамп сообщил в интервью каналу
«Мне нравятся все они», – сообщил Трамп, подразумевая демократов. «Я не вижу никого, с кем бы я не хотел сразиться на выборах», – добавил политик.
Ранее Клинтон сообщала, что не исключает возможности участвовать в следующих президентских выборах и сделает все возможное, чтобы следующим главой государства стал демократ.
Напомним, на президентских выборах в 2016 году Трамп победил Клинтон.
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Президент США сообщил, что хотел бы посоревноваться с любым кандидатом-демократом
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