ДТП произошло 27 октября в районе торгового центра «Малининский». Водитель рейсового автобуса № 14 сбил пешехода. Кадры с места происшествия разместил телеканал «Мозырь».

На видео мужчина торопится пересечь дорогу по пешеходному переходу — и тут же оказывается под колесами МАЗа.

У 47-летнего пострадавшего — перелом черепа. С места ДТП его доставили в реанимацию.

В отношении 57-летнего водителя автобусного парка возбуждено уголовное дело. По его словам, пешеход появился внезапно, поэтому вовремя среагировать он не успел.