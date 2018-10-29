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Не заметили друг друга. В Мозыре автобус на "зебре" подмял под себя пешехода

30.10.2018 09:56 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло 27 октября в районе торгового центра «Малининский». Водитель рейсового автобуса № 14 сбил пешехода. Кадры с места происшествия разместил телеканал «Мозырь».

На видео мужчина торопится пересечь дорогу по пешеходному переходу — и тут же оказывается под колесами МАЗа.

У 47-летнего пострадавшего — перелом черепа. С места ДТП его доставили в реанимацию.

В отношении 57-летнего водителя автобусного парка возбуждено уголовное дело. По его словам, пешеход появился внезапно, поэтому вовремя среагировать он не успел.

 

 
 
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ДТП произошло 27 октября в районе торгового центра "Малининский". Водитель рейсового автобуса № 14 сбил пешехода.
 
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