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Не заметили друг друга. В Мозыре автобус на "зебре" подмял под себя пешехода
ДТП произошло 27 октября в районе торгового центра «Малининский». Водитель рейсового автобуса № 14 сбил пешехода. Кадры с места происшествия
На видео мужчина торопится пересечь дорогу по пешеходному переходу — и тут же оказывается под колесами МАЗа.
У 47-летнего пострадавшего — перелом черепа. С места ДТП его доставили в реанимацию.
В отношении 57-летнего водителя автобусного парка возбуждено уголовное дело. По его словам, пешеход появился внезапно, поэтому вовремя среагировать он не успел.
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ДТП произошло 27 октября в районе торгового центра "Малининский". Водитель рейсового автобуса № 14 сбил пешехода.
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