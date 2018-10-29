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Пьяный пенсионер, сбивший мать и ребенка в Минске, ранее подделывал документы и жаловался на ГАИ

30.10.2018 09:51 — Разное | Tut.by  
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Пенсионер, который в мае в состоянии опьянения сбил в Минске женщину и двухлетнего ребенка, ранее писал заявления на инспектора ГАИ с ложными сведениями, а также подделывал временное водительское удостоверение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. 


Фото: Следственный комитет

Напомним, 31 мая 2018 года около 19.00 пьяный 74-летний водитель Geely LС-cross, на перекрестке улиц Матусевича и Глебки в Минске сбил 24-летнюю женщину и ее двухлетнего сына. Мать с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП они получили множественные тяжелые травмы, с которыми были госпитализированы.

Ранее водитель 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД и был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

Следствие установило, что пенсионер в момент ДТП двигался со скоростью более 70 км/ч при ограничении скорости на данном участке — не более 60 км/ч.

Также в ходе следствия было выявлено, что в 2017—2018 годах мужчина, желая отомстить сотруднику ГАИ за привлечение к административной ответственности, неоднократно обращался в правоохранительные органы с ложными заявлениями о том, что инспектор ДПС похитил у него паспорт, водитель требовал привлечь милиционера к уголовной ответственности. Однако оказалось, что паспорт хранился у обвиняемого и был изъят у него в автомобиле 31 мая 2018 года, сразу после ДТП.

У автомобилиста изъяли и временное разрешение на право управления транспортными средствами, которое обвиняемый подделал, вклеив в него свою фотографию и исправив год окончания срока его действия.

Во время следствия мужчина ни разу не поинтересовался состоянием здоровья потерпевших, не сострадал им и не сожалел о содеянном. Ранее он привлекался к уголовной ответственности — в 1986 году мужчина был осужден по ст. 111 (истязание) УК БССР и приговорен к трем годам лишения свободы.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения), ч. 1 ст. 380 (подделка официального документа, предоставляющего права, в целях использования такого документа самим исполнителем) и ч. 1 ст. 400 (заведомо ложный донос) УК Беларуси. Он заключен под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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