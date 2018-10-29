Опрос. Более 60% опрошенных переносят болезнь на ногах

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди 2 024 человек и выяснил, что большинство респондентов (62,1%) переносят болезнь на ногах и не берут больничный.

Проснувшись утром и почувствовав симптомы простуды, 62,1% примут лекарство и пойдут на работу. Около 15% опрошенных останутся дома, но будут продолжать работать. 12,5% участников исследования, чтобы подлечиться, возьмут отгул на 1-2 дня и лишь 10,6% респондентов обратиться в медучреждения за больничным.

Чаще других простуду на ногах переносят жители Гомеля и Гомельской области – 70,2%. Cреди тех, кто с большей вероятностью останется дома, но при этом будет работать – население Минска и Минской области (17%).

Активнее всех во время болезни на работу ходят банковские служащие – 76,3%, рабочий персонал – 73,7% и представители закупок – 73,7%.

Маркетологи, сотрудники сферы рекламы и PR (33,8%), а также ИТ-специалисты (30,4%) чаще других лечатся дома и при этом одновременно работают.

Активнее других отгул на 1-2 дня для поправки здоровья берут студенты и молодые специалисты – 23,9%.

Чаще других болеют «по всем правилам», оформив больничный лист, представители автомобильного бизнеса (слесари, инженеры-механики, шиномонтажники и т.д.) – 22%, а также медицинские работники – 19,7%.

Опрошенные не оформляют листы нетрудоспособности по разным причинам: 27,3% не придают простуде особого значения, 23,8% - не хотят обращаться в поликлиники, 21,8% участников исследования уверены, что их некому подменить на работе. Другие 20,6% не хотят терять в зарплате, находясь на больничном.

При этом лишь 26,3% участников исследования ответили, что без проблем могут взять больничный и спокойно лечиться дома. Большинству опрошенных – 64,5% все равно приходиться работать.

А если на работе рядом с вами находится заболевший сотрудник? Ответы на этот вопрос не показали существенной разницы среди тех, кто негативно относится к такой ситуации – 38,6%, и тех, кто с понимаем воспринимает простывших коллег – 31,9%. Ведь, как отмечают респонденты, работать из дома неудобно, а больничный брать не хочется. Другие 25,7% опрошенных нейтрально относятся к простудным заболеваниям коллег.