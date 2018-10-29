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Сколько будут стоить акции "Евроторга" на Лондонской бирже?

30.10.2018 10:06 — Разное | Партизан  
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«Евроторг» надеется выручить около $250 млн в результате продажи на Лондонской бирже трети своих акций.

В рамках IPO будут выпущены глобальные депозитарные расписки на обыкновенные акции «Евроторга». Компания рассчитывает разместить 29,1−32,3% от своего акционерного капитала после IPO.

Белорусский ритейлер, в активах которого 680 магазинов «Евроопт» и «Бруснiчка», установил цены первичного публичного размещения акций (IPO) в диапазоне $6,95−$7,95 за глобальную депозитарную расписку. Об этом сообщает Лондонская фондовая биржа.

Компания «Евроторг» оценена в $689−789 млн.

Ожидается, что 7 ноября объявят окончательную цену акций и на бирже откроются торги по ценным бумагам ритейлера.


«Евроторг» планирует использовать доходы от продажи акций для сокращения задолженности в инвалюте.

Белорусский ритейлер в октябре 2017 года укрепил свое финансовое положение за счет размещения еврооблигаций на $350 млн.

По словам гендиректора «Евроторга» Андрея Зубкова, он рассчитывает на многолетний рост, так как «розничный рынок в Беларуси продолжает переходить к современным форматам торговли», а компания может извлечь из этого выгоду, пишет Financial Times.

За 9 месяцев этого года выручка «Евроторга» составила 2,986 млрд рублей. По отношению к аналогичому периоду прошлого года это на 14% больше.



 
 
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«Евроторг» надеется выручить около $250 млн в результате продажи на Лондонской бирже трети своих акций.
 
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