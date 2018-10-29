В рамках IPO будут выпущены глобальные депозитарные расписки на обыкновенные акции «Евроторга». Компания рассчитывает разместить 29,1−32,3% от своего акционерного капитала после IPO.





Белорусский ритейлер, в активах которого 680 магазинов «Евроопт» и «Бруснiчка», установил цены первичного публичного размещения акций (IPO) в диапазоне $6,95−$7,95 за глобальную депозитарную расписку. Об этом сообщает Лондонская фондовая биржа.





Компания «Евроторг» оценена в $689−789 млн.





Ожидается, что 7 ноября объявят окончательную цену акций и на бирже откроются торги по ценным бумагам ритейлера.









«Евроторг» планирует использовать доходы от продажи акций для сокращения задолженности в инвалюте.





Белорусский ритейлер в октябре 2017 года укрепил свое финансовое положение за счет размещения еврооблигаций на $350 млн.





По словам гендиректора «Евроторга» Андрея Зубкова, он рассчитывает на многолетний рост, так как «розничный рынок в Беларуси продолжает переходить к современным форматам торговли», а компания может извлечь из этого выгоду, пишет Financial Times.





За 9 месяцев этого года выручка «Евроторга» составила 2,986 млрд рублей. По отношению к аналогичому периоду прошлого года это на 14% больше.







