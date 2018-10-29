Из Москвы в Минск за три часа на поезде

«Известиям» он рассказал о планах создать между Беларусью и Россией единой транспортное пространство. В интервьюон рассказал о планах создать между Беларусью и Россией единой транспортное пространство.





– Что будет означать для граждан единое транспортное пространство?





— Если ты находишься в Москве и хочешь уехать на поезде в Берлин через Беларусь, ты должен сесть на поезд, желательно высокоскоростной, и через шесть часов быть в Берлине. Попасть в Минск по железной дороге желательно за три часа. Автомобильная дорога, которая идет через Смоленск, неплохая — дает возможность через семь-восемь часов быть в точке назначения. Если там будет построена высокоскоростная железнодорожная ветка, дорога займет меньше трех часов при тех стандартах, которые существуют в мире. Или возьмем маршрут Минск–Санкт-Петербург. Дорога на поезде занимает 13–14 часов, даже в рекламе пишут: «Если хотите быстрее, садитесь на автобус».





Речь идет о создании хорошей, соответствующей уровню XXI века, инфраструктуры, соединяющей два государства, что даст дополнительные условия для развития туризма, бизнеса, экономики.





— «Дорожная карта» уже есть?





— Нет. Но, видимо, есть смысл такую карту создавать.





— Кто этим будет заниматься?





— Союзное государство. У нас есть министерства транспорта, Постоянный комитет СГ, послы. Техническая часть будет за министерствами транспорта обеих стран.





— Это будет чисто государственный проект или государственно-частное партнерство?





— Когда он будет, тогда поговорим.



