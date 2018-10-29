|
Из Москвы в Минск за три часа на поезде
О планах совершить прорыв в транспортном сообщении между российской и белорусской столицами сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Минск за три часа на поезде" title="Из Москвы в Минск за три часа на поезде" />
В интервью
– Что будет означать для граждан единое транспортное пространство?
— Если ты находишься в Москве и хочешь уехать на поезде в Берлин через Беларусь, ты должен сесть на поезд, желательно высокоскоростной, и через шесть часов быть в Берлине. Попасть в Минск по железной дороге желательно за три часа. Автомобильная дорога, которая идет через Смоленск, неплохая — дает возможность через семь-восемь часов быть в точке назначения. Если там будет построена высокоскоростная железнодорожная ветка, дорога займет меньше трех часов при тех стандартах, которые существуют в мире. Или возьмем маршрут Минск–Санкт-Петербург. Дорога на поезде занимает 13–14 часов, даже в рекламе пишут: «Если хотите быстрее, садитесь на автобус».
Речь идет о создании хорошей, соответствующей уровню XXI века, инфраструктуры, соединяющей два государства, что даст дополнительные условия для развития туризма, бизнеса, экономики.
— «Дорожная карта» уже есть?
— Нет. Но, видимо, есть смысл такую карту создавать.
— Кто этим будет заниматься?
— Союзное государство. У нас есть министерства транспорта, Постоянный комитет СГ, послы. Техническая часть будет за министерствами транспорта обеих стран.
— Это будет чисто государственный проект или государственно-частное партнерство?
— Когда он будет, тогда поговорим.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О планах совершить прорыв в транспортном сообщении между российской и белорусской столицами сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)