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Из Москвы в Минск за три часа на поезде

30.10.2018 10:00 — Разное | Партизан  
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О планах совершить прорыв в транспортном сообщении между российской и белорусской столицами сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

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В интервью «Известиям» он рассказал о планах создать между Беларусью и Россией единой транспортное пространство.

– Что будет означать для граждан единое транспортное пространство?

— Если ты находишься в Москве и хочешь уехать на поезде в Берлин через Беларусь, ты должен сесть на поезд, желательно высокоскоростной, и через шесть часов быть в Берлине. Попасть в Минск по железной дороге желательно за три часа. Автомобильная дорога, которая идет через Смоленск, неплохая — дает возможность через семь-восемь часов быть в точке назначения. Если там будет построена высокоскоростная железнодорожная ветка, дорога займет меньше трех часов при тех стандартах, которые существуют в мире. Или возьмем маршрут Минск–Санкт-Петербург. Дорога на поезде занимает 13–14 часов, даже в рекламе пишут: «Если хотите быстрее, садитесь на автобус».

Речь идет о создании хорошей, соответствующей уровню XXI века, инфраструктуры, соединяющей два государства, что даст дополнительные условия для развития туризма, бизнеса, экономики.

— «Дорожная карта» уже есть?

— Нет. Но, видимо, есть смысл такую карту создавать.

— Кто этим будет заниматься?

— Союзное государство. У нас есть министерства транспорта, Постоянный комитет СГ, послы. Техническая часть будет за министерствами транспорта обеих стран.

— Это будет чисто государственный проект или государственно-частное партнерство?

— Когда он будет, тогда поговорим. 


 
Теги: Минск
 
 
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О планах совершить прорыв в транспортном сообщении между российской и белорусской столицами сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
 
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