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Мюнхенская конференция по безопасности впервые пройдет в Минске
Беларусь впервые примет Мюнхенскую конференцию по безопасности (МКБ) и ожидает представительный состав участников, в том числе глав государств и правительств.
Встреча Основной группы МКБ пройдет в Минске с 30 октября по 1 ноября.
"Будут президенты, будут премьер-министры, будут главы внешнеполитических ведомств, ряд руководителей аналитических сообществ, руководители спецслужб - для всех будут организованы соответствующие мероприятия", - сообщил ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Он отметил, что некоторые страны подтвердили свое присутствие на уровне президентов.
Руководство МКБ в 2018 году предложило провести очередную встречу основной группы в Минске, обосновав это вкладом, который вносит Беларуси в укрепление стабильности и безопасности в регионе и возможностью собрать на белорусской площадке ключевых игроков, отмечается на информационном ресурсе МИД Беларуси.
Беларусь принимает участие в МКБ с 2006 года. Первая встреча Основной группы состоялась в 2009 году.
Мюнхенская конференция по безопасности (Munchener Sicherheitskonferenz) проводится с 1962 года. Участие в мероприятии принимают лидеры стран, руководители международных организаций, известные политологи и эксперты.
Темами встреч традиционно являются мировые конфликты и пути их разрешения.
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Беларусь впервые примет Мюнхенскую конференцию по безопасности (МКБ) и ожидает представительный состав участников, в том числе глав государств и правительств.
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