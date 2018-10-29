В США убит известный рэпер

Об этом пишет Billboard со ссылкой на полицию.













Сообщается, что 34-летний Джонс был убит возле одного из ресторанов города, его автомобиль был угнан, но позже машину обнаружили.





Полиция ведет поиски убийцы.





Young Greatness прославился синглом «Moolah» в 2015 году. Журнал Rolling Stone включил Джонса в список «Десяти новых артистов, которых нужно знать».













В июне в Питтсбурге (штате Пенсильвания) застрелили 21-летнего рэпера Трэвона Смарта, настоящее имя которого Джимми Уопо. Тогда же был убит другой рэпер, 20-летний XXXTentacion. Соболезнования по поводу его смерти выразили многие популярные артисты, в частности Канье Уэст.





А в октябре в одном из баров Нью-Йорка был застрелен популярный американский музыкант Фрэнк Снайдер, известный под псевдонимом Hollywood Play.