ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США убит известный рэпер

30.10.2018 09:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Новом Орлеане застрелен популярный рэпер Теодор Джонс, известный под сценическим именем Young Greatness.

Об этом пишет Billboard со ссылкой на полицию.



Сообщается, что 34-летний Джонс был убит возле одного из ресторанов города, его автомобиль был угнан, но позже машину обнаружили.

Полиция ведет поиски убийцы.

Young Greatness прославился синглом «Moolah» в 2015 году. Журнал Rolling Stone включил Джонса в список «Десяти новых артистов, которых нужно знать».



В июне в Питтсбурге (штате Пенсильвания) застрелили 21-летнего рэпера Трэвона Смарта, настоящее имя которого Джимми Уопо. Тогда же был убит другой рэпер, 20-летний XXXTentacion. Соболезнования по поводу его смерти выразили многие популярные артисты, в частности Канье Уэст.

А в октябре в одном из баров Нью-Йорка был застрелен популярный американский музыкант Фрэнк Снайдер, известный под псевдонимом Hollywood Play.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Новом Орлеане застрелен популярный рэпер Теодор Джонс, известный под сценическим именем Young Greatness.
 
Новости дня
Новости разные
 
Станут ли белорусы гражданами Союзного государства?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2018
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Маяк Преднепровья
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика