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Станут ли белорусы гражданами Союзного государства?

30.10.2018 09:51 — Разное | Партизан  
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Обсуждается ли появление единого паспорта Союзного государства?



На эти вопросы в интервью «Известиям» ответил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
 
— В нем (паспорте — прим.) нет необходимости, поэтому вопрос не ставится ни той, ни другой стороной. Мы не должны искусственно придумывать какие-то построения, мы работаем над тем, что востребовано обществом.

А обществом востребована, к примеру, тема поступления на работу в России, чтобы там всё шло по тем же правилам, по которым принимают на работу россиян. Тогда возникает потребность обсудить этот вопрос, найти какое-то решение и убрать препятствия. Вопрос гражданства не ставится, – сказал Григорий Рапота.

По его словам, нет необходимости и в упрощении процедуры получения российского гражданства для белорусов.

«Этот вопрос у нас не стоит на повестке дня, поскольку он не востребован. У нас нет сложностей с Республикой Беларусь в силу одного простого обстоятельства: нет острой необходимости менять гражданство, – сообщил госсекретарь. – Если белорус приезжает в Россию, он обладает теми же правами, что и россиянин. И при поступлении на работу, и при обеспечении пенсией, и в решении социальных вопросов — например, медицинского обслуживания. То же самое происходит и в Беларуси: россияне, приезжающие в Беларусь, пользуются теми же правами, что и белорусы, за редким исключением, касающимся некоторых специальностей, связанных, скажем, с режимом секретности».

 
 
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Обсуждается ли появление единого паспорта Союзного государства?
 
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