В Витебске педагоги в свой выходной убирали здание фабрики-банкрота КИМ. Там ожидают Лукашенко

К девяти часам утра субботы, 27 октября, возле бывшей фабрики собралось не менее 50 воспитателей детсадов, учителей школ, педагогов групп продленного дня. В основном это были женщины. Отвертеться от уборки здания КИМа было нельзя: всех пришедших проверяли по списку.





То, что 27 октября на уборке здания бывшей фабрики КИМ трудились педагоги, Tut.by подтвердил источник на предприятии:



