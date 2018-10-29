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В Витебске педагоги в свой выходной убирали здание фабрики-банкрота КИМ. Там ожидают Лукашенко

30.10.2018 09:45 — Разное | Партизан  
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В минувшую субботу около 50 педагогов, которые работают в учреждениях образования Первомайского района Витебска, занимались уборкой здания фабрики-банкрота КИМ. Педработники утверждают, что делали это по распоряжению начальства — районного отдела образования. Причина внепланового «субботника» — на закрывшемся предприятии ждут президента, сообщает Tut.by.

К девяти часам утра субботы, 27 октября, возле бывшей фабрики собралось не менее 50 воспитателей детсадов, учителей школ, педагогов групп продленного дня. В основном это были женщины. Отвертеться от уборки здания КИМа было нельзя: всех пришедших проверяли по списку.

То, что 27 октября на уборке здания бывшей фабрики КИМ трудились педагоги, Tut.by подтвердил источник на предприятии:

— Предполагается, что на этой неделе в Витебск приедет Александр Лукашенко. Ожидается, что, в частности, он посетит КИМ. Вот власти города и готовят предприятие к его визиту. В субботу уборкой здания занимались педагоги Первомайского района города.


Получить комментарий в отделе образования Первомайского района Витебска не удалось.

Начальник главного управления по образованию облисполкома Дмитрий Хома сообщил Tut.by, что «указаний, чтобы работники выходили на уборку здания КИМ, от управления не было».

Фабрика КИМ была признана банкротом в 2015 году.


 
Теги: Витебск
 
 
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В минувшую субботу около 50 педагогов, которые работают в учреждениях образования Первомайского района Витебска, занимались уборкой здания фабрики-банкрота КИМ....
 
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