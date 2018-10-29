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Давно таких визитов не было: помощник госсекретаря США приезжает в Минск
Помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл во вторник, 30 октября, посетит Минск, говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента.
В Госдепе сообщили, что в Минске Митчелл встретится с «белорусскими чиновниками высокого ранга, чтобы обсудить американо-белорусское сотрудничество по целому ряду глобальных вопросов», передает
После визита в Беларусь помощник госсекретаря США посетит Вильнюс, где в среду проведет консультации с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом и министром обороны республики Раймундасом Кароблисом.
Напомним, в воскресенье стало известно, что Россия разместила в Калининграде и в Беларуси новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд», принцип действия и назначение которых засекречены.
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Помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл во вторник, 30 октября, посетит Минск, говорится в сообщении пресс-службы...
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