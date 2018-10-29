Давно таких визитов не было: помощник госсекретаря США приезжает в Минск

ТАСС . В Госдепе сообщили, что в Минске Митчелл встретится с «белорусскими чиновниками высокого ранга, чтобы обсудить американо-белорусское сотрудничество по целому ряду глобальных вопросов», передает





После визита в Беларусь помощник госсекретаря США посетит Вильнюс, где в среду проведет консультации с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом и министром обороны республики Раймундасом Кароблисом.

Напомним, в воскресенье стало известно, что Россия разместила в Калининграде и в Беларуси новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд», принцип действия и назначение которых засекречены.