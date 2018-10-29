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Военный эксперт о российских «Самаркандах» в Беларуси: Это вызовет ответные меры

30.10.2018 09:26 — Разное | Партизан  
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Вероятно, их могут использовать против американских «Томагавков» и польских ракет.

Военный эксперт Александр Алесин в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» прокомментировал информацию о том, что Минобороны России развернуло комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» в Беларуси.

– Это оборонительное оружие, которое применяется в комплексе со средствами противовоздушной обороны, – отметил эксперт. – Это, прежде всего, средство подавления высокоточного оружия.

По его словам, в современных войнах боевые ракеты и беспилотники используют различные способы наведения – как с помощью «грубого» задания координат, так и с корректировкой со стороны спутниковой навигации или оператора-наводчика.


– Средства противодействия стараются заглушить или подавить этот сигнал. И тогда дрон остается без управления, без спутниковой навигации. Если это не беспилотник, а ракета, то вступает в действие автопилот, который начинает собственными средствами ориентироваться на местности. Но так как он излучает радиоэлектронные лучи, и эти средства навигации тоже подавляются, – объяснил собеседник.

Какими из этих средств подавления обладает «Самарканд», российские источники не сообщают, но, скорее всего, они предназначены для подавления высокоточного оружия – например, американские «Томагавки» или другие ракеты, которые есть на вооружении, например, у Польши, считает военный эксперт.

– Это, конечно, вызовет ответные меры. Они (страны НАТО – прим. «С») будут размещать свои средства подавления, более хитроумное высокоточное оружие… Это обычное противоборство меча и щита, которое продолжается постоянно – больших осложнений это вызвать не должно, – отметил Алесин.

По его мнению, пока размещение новых российских комплексов в Беларуси не несет угрозы для страны. Но существует теоретическая опасность, которую нельзя исключать.

– Если возникнет вооруженный конфликт, то противник такие комплексы будет стараться подавить – как электронными средствами, так и огневыми, – предупредил эксперт.

 

 
 
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Вероятно, их могут использовать против американских «Томагавков» и польских ракет.
 
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