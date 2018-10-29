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Непогода в Италии: пятеро погибли, Венеция затоплена

30.10.2018 09:21 — Разное | Партизан  
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Люди погибли в результате падения деревьев.

В результате дождей и сильных порывов ветра в Италии погибли пять человек, центр Венеции затоплен на 75%. Об этом сообщает Venezia Today.


Отмечается, что уровень воды в венецианской лагуне поднялся на 1,56 м. Такой же уровень воды был в декабре 2008 года, тогда в Венеции произошло одно из самых масштабных за последние несколько десятков лет наводнений.

Вода поступала постепенно. К 14:00 по площади Сан-Марко уже невозможно было передвигаться, центр оказался заблокированным.

 

Всего в Италии жертвами непогоды стали пять человек, они погибли в результате падения деревьев. Один человек пропал без вести.

 
 
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Люди погибли в результате падения деревьев.
 
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