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Необычный случай: в Гродно банк разыскивает женщину, чтобы вернуть ей деньги

30.10.2018 09:18 — Разное | Партизан  
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Сотрудники банка в Гродно разыскивают женщину, которой недоплатили 1000 рублей. Инцидент произошел 31 августа около 17:00 в отделение №115 «Беларусбанка» по улице Горького, 91 в Гродно.
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Женщина меняла в банке валюту. После того как она закончила и забрала деньги, специалист банка сверила суммы и обнаружила несоответствие. В результате был выявлен излишек в размере 1000 белорусских рублей, сообщили в службе безопасности «Беларусбанка».

Сейчас сотрудники банка разыскивают женщину, чтобы вернуть деньги. Тех, кто узнал женщину, просьба сообщить по телефону 73-76-20, 73-76-90, +375-29-106-03-28.

Такие ситуации, когда человека ищут, чтобы вернуть деньги, редкость, но не исключение. Обычно разыскиваются клиенты банков, которые получили больше, чем им полагалось. В этих случаях качество записи намного лучше, чем в представленной ситуации.


 
Теги: Гродно
 
 
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Сотрудники банка в Гродно разыскивают женщину, которой недоплатили 1000 рублей. Инцидент произошел 31 августа около 17:00 в отделение №115 «Беларусбанка» по улице...
 
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