Необычный случай: в Гродно банк разыскивает женщину, чтобы вернуть ей деньги

Женщина меняла в банке валюту. После того как она закончила и забрала деньги, специалист банка сверила суммы и обнаружила несоответствие. В результате был выявлен излишек в размере 1000 белорусских рублей, сообщили в службе безопасности «Беларусбанка».





Сейчас сотрудники банка разыскивают женщину, чтобы вернуть деньги. Тех, кто узнал женщину, просьба сообщить по телефону 73-76-20, 73-76-90, +375-29-106-03-28.





Такие ситуации, когда человека ищут, чтобы вернуть деньги, редкость, но не исключение. Обычно разыскиваются клиенты банков, которые получили больше, чем им полагалось. В этих случаях качество записи намного лучше, чем в представленной ситуации.



