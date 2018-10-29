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Необычный случай: в Гродно банк разыскивает женщину, чтобы вернуть ей деньги
Сотрудники банка в Гродно разыскивают женщину, которой недоплатили 1000 рублей. Инцидент произошел 31 августа около 17:00 в отделение №115 «Беларусбанка» по улице Горького, 91 в Гродно.
Женщина меняла в банке валюту. После того как она закончила и забрала деньги, специалист банка сверила суммы и обнаружила несоответствие. В результате был выявлен излишек в размере 1000 белорусских рублей, сообщили в службе безопасности «Беларусбанка».
Сейчас сотрудники банка разыскивают женщину, чтобы вернуть деньги. Тех, кто узнал женщину, просьба сообщить по телефону 73-76-20, 73-76-90, +375-29-106-03-28.
Такие ситуации, когда человека ищут, чтобы вернуть деньги, редкость, но не исключение. Обычно разыскиваются клиенты банков, которые получили больше, чем им полагалось. В этих случаях качество записи намного лучше, чем в представленной ситуации.
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Сотрудники банка в Гродно разыскивают женщину, которой недоплатили 1000 рублей. Инцидент произошел 31 августа около 17:00 в отделение №115 «Беларусбанка» по улице...
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