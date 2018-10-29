Из правого кармана в левый: стали известны потенциальные покупатели «Статусбанка»

На сайте биржи размещен документ, где говорится о том, что компания хочет продать акции на $200 млн, а затем еще на $50 млн. Финальную цену планируют объявить 7 ноября 2018 года.





Ранее компания «Евроторг» также открыто заявляла о намерении продать Статусбанк. Сейчас это желание подтверждается на сайте биржи. Там прямо говорится о том, что ключевые акционеры хотят использовать свою выручку от продажи акций для финансирования покупки Статусбанка. Сумма будущей сделки называется все та же — 45,2 млн рублей.





То есть получается, что банк останется в руках владельцев «Евроторга».