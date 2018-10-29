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Семья Чижа продолжает терять активы

30.10.2018 09:02 — Разное | Партизан  
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Родной брат бизнесмена Юрия Чижа на этой неделе попытается освободить из-под ареста часть имущества березовской компании «Вариант», которая распродается с торгов за долги.

Как выяснило Завтра твоей страны, судебное заседании по иску Александра Чижа к семейной компании «Вариант» намечено на 31 октября. Среди других лиц, участвующих в деле, фигурирует Отдел принудительного исполнения Березовского района. Именно по его инициативе и под надзором сейчас распродается имущество предприятия семьи Чижей.

В июле этого года специализированное предприятие «БелЮробеспечение», которое занимается реализацией имущества должников, пыталось безуспешно продать на аукционе принадлежащие «Варианту» две гостиницы в Березе и несколько цехов деревообрабатывающего комплекса. В конце августа они были вновь выставлены на аукцион, на продажу пошло также оборудование, «КамАЗ», тракторы, прицепы и Toyota Tundra. Но примерно из 60 лотов удалось реализовать три «Белоруса», полуприцеп и универсальный заточный станок. Как указано на сайте «БелЮробеспечения», сейчас проводится переоценка непроданных объектов.


Компания «Вариант» появилась практически одновременно с «Трайплом» (она в 1993 году, «Трайпл» — в 1992-м), входила в холдинг и находилась в управлении родных братьев Юрия Чижа. Она специализировалась на выпуске дверных и оконных блоков, балконных дверей из натурального дерева. Продукция березовской фирмы установлена в МИД России, в ледовом дворце в Бресте, на железнодорожном вокзале в Минске, в частных домах и коттеджах. Важной составляющей бизнеса «Варианта» были 16 тысяч гектаров обустроенных охотничьих угодий.

Напомним, что в 2012 году по указу президента Юрий Чиж получил право превратить родную деревню Соболи, в которой он вырос вместе с пятью старшими братьями, в туристический культурно-этнографический комплекс. Под проект передавалось около 330 гектаров в Березовском районе. Сначала раздел бизнеса с Алексеем Олексиным, а потом финансовые трудности и задержание бизнесмена, случившееся в 2016 году, поставили крест на этом амбициозном проекте.



 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Родной брат бизнесмена Юрия Чижа на этой неделе попытается освободить из-под ареста часть имущества березовской компании «Вариант», которая распродается с торгов...
 
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