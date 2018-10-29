Семья Чижа продолжает терять активы

Завтра твоей страны , судебное заседании по иску Александра Чижа к семейной компании «Вариант» намечено на 31 октября. Среди других лиц, участвующих в деле, фигурирует Отдел принудительного исполнения Березовского района. Именно по его инициативе и под надзором сейчас распродается имущество предприятия семьи Чижей. Как выяснило, судебное заседании по иску Александра Чижа к семейной компании «Вариант» намечено на 31 октября. Среди других лиц, участвующих в деле, фигурирует Отдел принудительного исполнения Березовского района. Именно по его инициативе и под надзором сейчас распродается имущество предприятия семьи Чижей.





В июле этого года специализированное предприятие «БелЮробеспечение», которое занимается реализацией имущества должников, пыталось безуспешно продать на аукционе принадлежащие «Варианту» две гостиницы в Березе и несколько цехов деревообрабатывающего комплекса. В конце августа они были вновь выставлены на аукцион, на продажу пошло также оборудование, «КамАЗ», тракторы, прицепы и Toyota Tundra. Но примерно из 60 лотов удалось реализовать три «Белоруса», полуприцеп и универсальный заточный станок. Как указано на сайте «БелЮробеспечения», сейчас проводится переоценка непроданных объектов.









Компания «Вариант» появилась практически одновременно с «Трайплом» (она в 1993 году, «Трайпл» — в 1992-м), входила в холдинг и находилась в управлении родных братьев Юрия Чижа. Она специализировалась на выпуске дверных и оконных блоков, балконных дверей из натурального дерева. Продукция березовской фирмы установлена в МИД России, в ледовом дворце в Бресте , на железнодорожном вокзале в Минске , в частных домах и коттеджах. Важной составляющей бизнеса «Варианта» были 16 тысяч гектаров обустроенных охотничьих угодий.

Напомним, что в 2012 году по указу президента Юрий Чиж получил право превратить родную деревню Соболи, в которой он вырос вместе с пятью старшими братьями, в туристический культурно-этнографический комплекс. Под проект передавалось около 330 гектаров в Березовском районе. Сначала раздел бизнеса с Алексеем Олексиным, а потом финансовые трудности и задержание бизнесмена, случившееся в 2016 году, поставили крест на этом амбициозном проекте.







