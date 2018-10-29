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Лукашенко рассказал, сколько времени в день занимается спортом

30.10.2018 08:54 — Разное | Партизан  
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Во время встречи с активистами БРСМ во Дворце Независимости в Минске Александр Лукашенко рассказал, сколько времени в день занимается спортом, а также пообещал поддержку любителям воркаута.



«У меня норма два часа в день или чуть больше, которые я должен отдать спорту. Это обязательно. И вам советую», - отметил Александр Лукашенко, передает БелТА.
 
При этом он признался, что заниматься в спортивном зале ему не нравится: лучше это делать на улице. «Вышел на улицу, пробежался, - продолжил глава государства. - Утром надо 30-45 минут заниматься спортом, особенно мужикам, чтобы мужиками быть. Пробежались, нагрузили ноги, подтянуться где-то, качнуть пресс».
 
Кроме того, Александр Лукашенко пообещал поддержать проект по открытию спортивных площадок для занятий воркаутом. «Дело нужное, хорошее. Поддержка вам обеспечена», - заключил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время встречи с активистами БРСМ во Дворце Независимости в Минске Александр Лукашенко рассказал, сколько времени в день занимается спортом, а также пообещал...
 
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