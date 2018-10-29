Лукашенко рассказал, сколько времени в день занимается спортом









БелТА . «У меня норма два часа в день или чуть больше, которые я должен отдать спорту. Это обязательно. И вам советую», - отметил Александр Лукашенко, передает

При этом он признался, что заниматься в спортивном зале ему не нравится: лучше это делать на улице. «Вышел на улицу, пробежался, - продолжил глава государства. - Утром надо 30-45 минут заниматься спортом, особенно мужикам, чтобы мужиками быть. Пробежались, нагрузили ноги, подтянуться где-то, качнуть пресс».

Кроме того, Александр Лукашенко пообещал поддержать проект по открытию спортивных площадок для занятий воркаутом. «Дело нужное, хорошее. Поддержка вам обеспечена», - заключил он.