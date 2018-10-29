В ближайшие дни в Беларуси потеплеет

Ночью и утром преимущественно по восточной половине небольшие дожди, по Витебской области - с мокрым снегом. Днем без существенных осадков. Местами туман. Ветер восточный, юго-восточный порывистый. Максимальная температура воздуха будет колебаться от +2°С по северо-востоку Витебской области и до +20°С по юго-западу Брестской области.





По данным Белгидромета, 31 октября наша страна окажется под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с юго-запада Европы. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, южный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная - днем +11..+18°С; по северо-востоку ночью +3..+5°С, днем +7..+10°С.





1 ноября территория Беларуси будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе.Ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +4..+9°С, максимальная днем +12..+18°С, по северо-востоку +10..+11°С.