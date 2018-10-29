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Прибыли все больше, но достается она немногим
Выручка и прибыль белорусских предприятий увеличиваются. При этом круг наиболее прибыльных предприятий все уже, их количество снизилось. А число низкорентабельных организаций все больше. То есть компании-лидеры зарабатывают все больше на фоне едва сводящей концы с концами основной массы субъектов хозяйствования.
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций за 7 месяцев 2018 г. достигла 124 млрд BYN (+17,4% в номинальном и +4,7% – реальном выражении к аналогичному периоду 2017 г.). Ускоренный рост выручки виден невооруженным глазом.
Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг в январе–июле равнялась 9,3 млрд BYN, что на 6,6% в номинальном выражении больше, чем годом ранее.
Чистая прибыль компаний за 7 месяцев т.г. прибавила к сопоставимому периоду 4,2% до 5 млрд BYN.
В то время как рентабельность продаж продолжает отставать и уменьшилась с 8,2% за январь–июль 2017 г. до 7,5% в январе–июле 2018 г., рентабельность реализованной продукции также снизилась с 10,3% до 9,3%.
Доля нерентабельных и низкорентабельных предприятий (рентабельность 0–5%, по отношению к общему количеству компаний, предоставивших данные) в январе–июле оказалась на уровне 55,9%.
За 7 месяцев убыточными были 1219 компаний (17,2% всех – на 6,5% больше, чем в январе–июне) против 1316 (18,6%) за январь–июль 2017 г. Размер чистого убытка уменьшился на 9,7%.
Размер чистого убытка в среднем на одну убыточную организацию по Беларуси в январе–июле достиг 1081,9 тыс. BYN (1110 тыс. BYN годом ранее).
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Выручка и прибыль белорусских предприятий увеличиваются. При этом круг наиболее прибыльных предприятий все уже, их количество снизилось. А число...
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