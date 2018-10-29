3 ноября - Дмитриевская родительская суббота

В православном календаре есть особые дни, когда молитвенно вспоминаются умершие близкие нам люди. Это – родительские субботы. Ближайшая из них – 3 ноября, называемая Дмитриевской, так как была установлена вел. кн. Дмитрием Донским.

Кого мы вспоминаем прежде всего? Конечно, своих покойных родителей. Поэтому эти дни и называется «родительскими». Помнить о своих корнях – святое дело. Но молиться надо не только за отца и мать, а и о всех упокоившихся родных. А для этого в каждой семье должен быть список имён умерших – «Помянник», чтобы не забыть кого-то. Этот список передаётся из поколения в поколение.

Поминальные записки и пожертвования на панихидный стол принимаются во всех храмах Жлобинского благочиния уже с вечера в пятницу, так как накануне родительской субботы служится заупокойная Всенощная, на которой читаются поминальные записки. А в субботу будет совершается заупокойная литургия, после которой – Великая панихида.

Н. ВОРОНОВИЧ.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "

Наш канал на YouTube



