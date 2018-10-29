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3 ноября - Дмитриевская родительская суббота

30.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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3 ноября - Дмитриевская родительская суббота

В православном календаре есть особые дни, когда молитвенно вспоминаются умершие близкие нам люди. Это – родительские субботы. Ближайшая из них – 3 ноября, называемая Дмитриевской, так как была установлена вел. кн. Дмитрием Донским.

Кого мы вспоминаем прежде всего? Конечно, своих покойных родителей. Поэтому эти дни и называется «родительскими». Помнить о своих корнях – святое дело. Но молиться надо не только за отца и мать, а и о всех упокоившихся родных. А для этого в каждой семье должен быть список имён умерших – «Помянник», чтобы не забыть кого-то. Этот список передаётся из поколения в поколение.  

Поминальные записки и пожертвования на панихидный стол принимаются во всех храмах Жлобинского благочиния уже с вечера в пятницу, так как накануне родительской субботы служится заупокойная Всенощная, на которой читаются поминальные записки. А в субботу будет совершается заупокойная литургия, после которой – Великая панихида.

Н. ВОРОНОВИЧ.

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В православном календаре есть особые дни, когда молитвенно вспоминаются умершие близкие нам люди. Это – родительские субботы. Ближайшая из них – 3...
 
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