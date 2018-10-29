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В Жлобинском районе проходит месячник «Человек с белой тростью»

30.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Жлобинском районе проходит месячник «Человек с белой тростью»

По 15 ноября в нашем районе, как и по всей республике в целом, проходит республиканский месячник «Человек с белой тростью».

В связи с этим Госавтоинспекция Жлобинщины напоминает, что водитель должен везде, в том числе и вне пешеходных переходов, уступить дорогу пешеходу, подающему сигнал белой тростью.

За невыполнение требования – штраф от 1 до 5 базовых величин.

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По 15 ноября в нашем районе, как и по всей республике в целом, проходит республиканский месячник «Человек с белой тростью». В связи с этим...
 
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