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Стал известен девиз "Евровидения-2019"

30.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Стал известен девиз "Евровидения-2019"

Девизом международного песенного конкурса "Евровидение-2019" станет "Позволь себе мечтать" (Dare to Dream), сообщила пресс-служба конкурса на официальной странице в Twitter.

Девиз объявили после встречи исполнительного директора "Евровидения" и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Это девиз, который вдохновляет и символизирует все, что касается песенного конкурса "Евровидение". Речь идет об интеграции, о разнообразии, о единстве. Стоя на сцене, позволяя себе мечтать о победе в "Евровидении", будьте достаточно смелыми, достаточно уверенными, выступая перед мировой аудиторией. Это то, о чем стоит мечтать", - сказал исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд.

"Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве. В "Евровидении-2018", которое проходило в Лиссабоне, победила представительница Израиля Нетта Барзилай с песней "Toy".

Источник: БЕЛТА.

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Девизом международного песенного конкурса "Евровидение-2019" станет "Позволь себе мечтать" (Dare to Dream), сообщила пресс-служба конкурса на официальной...
 
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