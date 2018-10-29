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На связи с лоевчанами представители КГК
30.10.2018 — Разное | Лоевский край
Комитет государственного контроля Гомельской области 1, 2, 5, 6 и 8 ноября с 10.00 до 11.00 проводит горячие телефонные линии по проблемным вопросам уборки урожая и проведения озимого сева.
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Комитет государственного контроля Гомельской области 1, 2, 5, 6 и 8 ноября с 10.00 до 11.00 проводит горячие телефонные линии по проблемным вопросам уборки урожая и...
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