Комитет государственного контроля Гомельской области 1, 2, 5, 6 и 8 ноября с 10.00 до 11.00 проводит горячие телефонные линии по проблемным вопросам уборки урожая и проведения озимого сева.

Обратиться на горячую телефонную линию и задать вопрос можно по телефонам в г. Гомеле: 8 (0232) 23-83-72, 8 (0232) 23-83-73.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На связи с лоевчанами представители КГК Комитет государственного контроля Гомельской области 1, 2, 5, 6 и 8 ноября с 10.00 до 11.00 проводит горячие телефонные линии по проблемным вопросам уборки урожая и...