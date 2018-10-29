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Детективы, проблемы и царь Бориска. Сериалы ближайшего будущего

30.10.2018 10:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Детективы, проблемы и царь Бориска. Сериалы ближайшего будущего
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«Мажор 3»

Первый канал, с 29 октября

Когда-то Игорь Соколовский (Павел Прилучный) был сыном богатого олигарха и вел себя соответственно. Но отец перевоспитания ради отправил его на работу в отделение полиции и, следует отметить, нерадивый мажор превратился в неплохого оперативника, правда, для этого ему пришлось пройти через серию нелегких испытаний. Первые сезоны сериала показали просто отличные рейтинги и вывели Прилучного в число одного из самых востребованных российских актеров.

В третьем сезоне, как обещают создатели, Соколовский завершит расследование смерти матери и убийства отца, а также сделает нелегкий выбор между любовью и местью. В других ролях в третьем «Мажоре» — Карина Разумовская, Дмитрий Шевченко, Александр Обласов.

«Ворона»

НТВ, с 29 октября

Детективный триллер, новая продюсерская работа Валерия Тодоровского («Оттепель», «Оптимисты», «Садовое кольцо»). Старший следователь Анна Воронцова (Елизавета Боярская) работает в убойном отделе одного из районов Питера и имеет очень сложные отношения со всеми вокруг начальством, коллегами (они за глаза зовут ее «вороной») и посетителями, которые приходят за помощью. Например, она долгое время не принимает заявление от жены богемного фотографа о его пропаже поскольку тот частенько пропадал на курортах с молоденькими моделями. Но в итоге фотографа обнаруживают убитым, и Воронцова, которая чувствует свою вину, просится в состав спецгруппы центрального управления Петербурга и получает это назначение. Правда, там ей придется доказывать свою компетентность опытному следователю Сергею Кабанову (Анатолий Белый).

«Обычная женщина»

ТВ-3, с 29 октября

Марину Круглову (Анна Михалкова) любой принял бы за обычную женщину. У нее есть муж-врач (Евгений Гришковец) и две дочери старшая учится в институте, а младшая в школе. Она беременна третьим ребенком, у которого могут быть проблемы со здоровьем, а еще у нее есть свой бизнес небольшой цветочный магазин с вороватой продавщицей и прижимистым водителем. Но все оказывается не так просто. У мужа есть любовница, а цветочный бизнес Марины лишь прикрытие для сутенерской деятельности; одной из ее новых приобретений становится невинная студентка Женя (Александра Бортич). Но все бы так и шло своим чередом, если бы не серия неприятностей и у мужа, и у дочери-студентки, и у нее самой.

Снял сериал один из самых известных российских режиссеров Борис Хлебников («Аритмия»). В отличие от его предыдущей телевизионной работы («Озабоченные или Любовь зла», выходившем на ТНТ в 2015 году), «Обычная женщина» это драма о людях, которые вынуждены жить двойной жизнью и которые из-за этого не могут быть до конца откровенны с близкими.

«Годунов»

«Россия-1», с 5 ноября

Трагедию Пушкина о Борисе Годунове знают, пожалуй, все, и образ этого царя сформирован цитатами из этого произведения освободиться от ритмичных стихов «достиг я высшей власти», «мальчики кровавые в глазах» и «народ безмолвствует» практически невозможно. Создатели сериала «Годунов» все же попытались уйти от устоявшегося образа. Речь в нем о возвышении этого государственного деятеля до той самой «высшей власти», а временные рамки 16-серийной исторической драмы составляют более двадцати лет от смерти Ивана IV Грозного до завершения недолгого правления самого Годунова.

Детективы, проблемы и царь Бориска. Сериалы ближайшего будущего Сергей Безруков: «Душу нужно рвать!»

Режиссером сериала стал Алексей Андрианов (недавняя «София» о Софье Палеолог). Съемки велись и в павильонах, и в специально выстроенных масштабных декорациях московского Кремля XVI века. Главную роль в сериале сыграл Сергей Безруков, а в других ролях заняты известные российские актеры: Сергей Маковецкий (Иван Грозный), Виктор Сухоруков (Малюта Скуратов), Владимир Стеклов (дьяк Андрей Щелкалов), Андрей Мерзликин (Василий Шуйский), Анна Михалкова (Ирина Годунова), Светлана Ходченкова (Мария Годунова).

 
 
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Мажор Павел Прилучный завершает расследование, а Елизавета Боярская – начинает, Анна Михалкова притворяется обычной женщиной, а Сергей Безруков стремится к...
 
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