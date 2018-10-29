Меняем себя. 10 лайфхаков для самосовершенствования

Если вы стремитесь обрести душевное равновесие, быть здоровым физически и не испытывать трудностей в материальном плане, процесс развития никогда не должен прекращаться. Самосовершенствование – фундамент жизни каждого успешного человека. Сейчас мы расскажем о десяти важных правилах, которые помогут двигаться к лучшей версии себя.

1. Ешьте на завтрак лягушек

Лягушка – неприятное дело, которое нужно сделать в течение дня. Такие дела есть у каждого, и именно их мы привыкли откладывать на потом. Поступать нужно противоположно – начинать день с трудных задач, откладывая на потом все легкое и приятное. Так делают все успешные люди – завтракают «лягушками». Так делайте и вы – сможете значительно повысить продуктивность жизни.

2. Приобретайте новые навыки

Приобретайте навыки, которыми раньше не обладали – например, скоропечатание или плавание кролем. Это делает личность многогранной и повышает ее социальную ценность. А еще процесс обучения новому навыку вынуждает выйти из зоны комфорта – совершить маленькую победу над собой.