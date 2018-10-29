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Меняем себя. 10 лайфхаков для самосовершенствования
30.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Если вы стремитесь обрести душевное равновесие, быть здоровым физически и не испытывать трудностей в материальном плане, процесс развития никогда не должен прекращаться. Самосовершенствование – фундамент жизни каждого успешного человека. Сейчас мы расскажем о десяти важных правилах, которые помогут двигаться к лучшей версии себя.
1. Ешьте на завтрак лягушек
2. Приобретайте новые навыки
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Если вы стремитесь обрести душевное равновесие, быть здоровым физически и не испытывать трудностей в материальном плане, процесс развития никогда не должен...
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