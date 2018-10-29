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Дерево-гриб: уникальное растение острова Сокотра

30.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Такие деревья произрастают исключительно на острове Сокотра. Они похожи на очень большой гриб или раскрытый зонт. Но главная их особенность заключается в том, что дерево может плакать кровавыми слезами.

Об этом дереве сложили множество легенд, а врачи отнесли его к разряду целебных, так как под его корой содержится киноварно-красная драцена. По легенде, индийский бог разрушения – Шива поселил на Сокотре дракона-вампира. Однажды здесь появился огромный слон, естественно, дракон решил полакомиться его кровью.

Между драконом и слоном завязался смертельный бой. Слон не хотел просто так сдаваться, несмотря на то, что он был смертельно ранен. В последнем рывке он прыгнул на дракона и раздавил его. Кровь врагов смешалась, впиталась в землю, и на месте схватки появилось огромное дерево-гриб. Смола этого дерева имеет красный цвет. В высоту оно достигает 10 метров.

 
 
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Такие деревья произрастают исключительно на острове Сокотра. Они похожи на очень большой гриб или раскрытый зонт. Но главная их особенность заключается в том, что...
 
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