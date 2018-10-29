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Открытие турнира по мини-футболу «Кубок Меркурия»
30.10.2018 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Уже третий год в дни осенних каникул Брестская таможня и общественное объединение «Спортивный клуб «Меркурий» совместно с государственным учреждением образования «Средняя школа № 1 г. Бреста» организует детский турнир по мини-футболу «Кубок Меркурия». Он проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, массового привлечения детей в возрастной категории до 13 лет к занятиям спортом, популяризации мини-футбола в стране.
С каждым годом соревнования приобретают популярность и массовость среди учащихся школ Бреста. В первом турнире участвовали команды из 6 школ города, в 2017 году представительство учебных заведений возросло до 12. В этом году юные спортсмены из 16 учреждений образования Бреста 29 октября приняли участие в торжественном открытии турнира по мини-футболу, которое прошло в государственном учреждении образования «Средняя школа № 1 г. Бреста».
Открывая турнир, участников и гостей тепло приветствовали и напутствовали на честную спортивную борьбу начальник Брестской таможни Александр Константинович Пихун, директор школы Маргарита Николаевна Богданович, начальник отдела по образованию Брестского горисполкома Анатолий Михайлович Носков.
По результатам состоявшейся жеребьевки команды распределены на четыре группы и до 3 ноября проведут в них круговые турниры.
Возобновится турнир на зимних каникулах. Согласно занятым местам на групповом этапе участники продолжат борьбу за награды в 1/8 финала. Решающие игры плей-офф запланированы на 24-28 декабря.
Общественное объединение «Спортивный клуб «Меркурий» учредило ценные призы для участников соревнований. Победители и призеры по итогам турнира будут награждены кубками, дипломами и медалями, а команда-победительница получит в дополнение к наградам комплект игровой формы. Специальных призов будут удостоены лучшие игроки каждой команды и победители в индивидуальных номинациях (защитник, вратарь, нападающий, тренер).
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Уже третий год в дни осенних каникул Брестская таможня и общественное объединение «Спортивный клуб «Меркурий» совместно с государственным учреждением...
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