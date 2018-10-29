Открытие турнира по мини-футболу «Кубок Меркурия»

Уже третий год в дни осенних каникул Брестская таможня и общественное объединение «Спортивный клуб «Меркурий» совместно с государственным учреждением образования «Средняя школа № 1 г. Бреста» организует детский турнир по мини-футболу «Кубок Меркурия». Он проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, массового привлечения детей в возрастной категории до 13 лет к занятиям спортом, популяризации мини-футбола в стране.



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С каждым годом соревнования приобретают популярность и массовость среди учащихся школ Бреста. В первом турнире участвовали команды из 6 школ города, в 2017 году представительство учебных заведений возросло до 12. В этом году юные спортсмены из 16 учреждений образования Бреста 29 октября приняли участие в торжественном открытии турнира по мини-футболу, которое прошло в государственном учреждении образования «Средняя школа № 1 г. Бреста».

Открывая турнир, участников и гостей тепло приветствовали и напутствовали на честную спортивную борьбу начальник Брестской таможни Александр Константинович Пихун, директор школы Маргарита Николаевна Богданович, начальник отдела по образованию Брестского горисполкома Анатолий Михайлович Носков.



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По результатам состоявшейся жеребьевки команды распределены на четыре группы и до 3 ноября проведут в них круговые турниры.

Возобновится турнир на зимних каникулах. Согласно занятым местам на групповом этапе участники продолжат борьбу за награды в 1/8 финала. Решающие игры плей-офф запланированы на 24-28 декабря.

Общественное объединение «Спортивный клуб «Меркурий» учредило ценные призы для участников соревнований. Победители и призеры по итогам турнира будут награждены кубками, дипломами и медалями, а команда-победительница получит в дополнение к наградам комплект игровой формы. Специальных призов будут удостоены лучшие игроки каждой команды и победители в индивидуальных номинациях (защитник, вратарь, нападающий, тренер).