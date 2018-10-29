|
В Тельмах-2 сделали дорогу, но жители недовольны... Почему?
30.10.2018 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Уже насколько месяцев дорожные службы насыпают грунтовые дороги в Тельмах-2. И вот осенние дожди вскрыли серьёзную проблему.
Оказывается, вместо гравия они использовали глину (либо гравий с глиной)!
Теперь улицы представляют собой сплошную реку из жёлтой жижи глубиной по щиколотку, которая стекает в огороды, остаётся на обуви,одежде, автомобилях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже насколько месяцев дорожные службы насыпают грунтовые дороги в Тельмах-2. И вот осенние дожди вскрыли серьёзную проблему. Оказывается, вместо гравия они...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)