В Тельмах-2 сделали дорогу, но жители недовольны... Почему?

Уже насколько месяцев дорожные службы насыпают грунтовые дороги в Тельмах-2. И вот осенние дожди вскрыли серьёзную проблему.



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Оказывается, вместо гравия они использовали глину (либо гравий с глиной)!



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Теперь улицы представляют собой сплошную реку из жёлтой жижи глубиной по щиколотку, которая стекает в огороды, остаётся на обуви,одежде, автомобилях.



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