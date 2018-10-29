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Легковушка въехала в рейсовый автобус на трассе под Пружанами
30.10.2018 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 30 октября 2018 года у д. Куплино.
Обстоятельства неизвестны, предположительно, всё произошло в условиях сильного тумана.
Очевидцы уверяют, что пострадавших нет (инфо предварительная), а за рулём автомобиля была женщина. По всей видимости, автобус выполнял рейс Гродно-Брест.
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