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3 ноября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

30.10.2018 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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3 ноября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 


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3 ноября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

3 ноября 2018 года 

С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями города Бреста проведет первый заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета 
Кравчук Вадим Васильевич. 

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 03 86. 

С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста 
Царук Игорь Георгиевич. 

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 06 12. 

С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет глава администрации Московского района г. Бреста 
Дашкевич Вячеслав Валерьевич. 

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 42 40 77.

 
Теги: Брест
 
 
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3 ноября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 3 ноября 2018 года С 9.00 до 12.00...
 
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