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3 ноября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
30.10.2018 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
3 ноября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
3 ноября 2018 года
С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями города Бреста проведет первый заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 03 86.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 06 12.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 42 40 77.
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3 ноября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
3 ноября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 3 ноября 2018 года С 9.00 до 12.00...
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