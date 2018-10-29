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Ганцевичский район: в ДТП травмирована пенсионерка
30.10.2018 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
29.10.2018 около 19.15 часов в аг.Огаревичи Ганцевичского района произошло ДТП.
По предварительной информации: 25-летний житель г.Ганцивичи, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» и двигаясь по улице Дзержинского, в аг. Огаревичи, по направлению от г. Ганцевичи в сторону д. Б.Круговичи. Вблизи дома № 44 водитель совершил наезд на 85-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода. В результате ДТП пенсионерка госпитализирована в УЗ «Ганцевичская ЦРБ». Проводится проверка.
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29.10.2018 около 19.15 часов в аг.Огаревичи Ганцевичского района произошло ДТП. По предварительной информации: 25-летний житель г.Ганцивичи, управляя автомобилем...
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