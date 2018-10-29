Ганцевичский район: в ДТП травмирована пенсионерка

29.10.2018 около 19.15 часов в аг.Огаревичи Ганцевичского района произошло ДТП.



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По предварительной информации: 25-летний житель г.Ганцивичи, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» и двигаясь по улице Дзержинского, в аг. Огаревичи, по направлению от г. Ганцевичи в сторону д. Б.Круговичи. Вблизи дома № 44 водитель совершил наезд на 85-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода. В результате ДТП пенсионерка госпитализирована в УЗ «Ганцевичская ЦРБ». Проводится проверка.



Уважаемые пешеходы, помните, что перед переходом проезжей части необходимо убедиться в безопасности своего перехода! В темное время суток и в условиях недостаточной видимости обозначать себя световозвращающими элементами!